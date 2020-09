Expósito, sobre Iglesias: "No tiene 'los moños' de pisar un tanatorio"

Audio

A ver, yo estoy harto de dar malas noticias y tu/usted estás harta de escuchar esas malas noticias o peores. ¿Qué pasa? Pues que es lo que hay. No se me ocurre ninguna noticia económica positiva; ni nada nuevo contra el coronavirus; y mucho menos. Algo que insufle algo de ánimo en el panorama político. Al revés, en esto de la política y de los políticos españoles esto va de mal en peor.

Al disparate autonómico hay que unir la ambición desmedida de los protagonistas. A este Gobierno con unos socios inauditos hay que añadir la desinstitucionalización creciente. Ya me contarás, si no, qué se pretende hacer con la Jefatura del Estado, con la Fiscalía y con lo que se les ponga por delante. En este sentido, punto y aparte a la manifestación promovida por Podemos y sus tentáculos contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. El PSOE se ha apeado de la convocatoria, al menos de boquilla, pero dice que comparte los motivos.

Hay que ser cínicos. El tema es que Podemos, junto a otros partidos y organizaciones, han convocado para el próximo domingo una "manifestación" contra la gestión "erratica, temeraria, insensible e incapaz" de la pandemia del Covid del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Y esto el mismo día en el que Pedro Sánchez, se reunía con la presidenta. Dicen los súbditos y las súbditas de Pablo Iglesias que la gestión en Madrid es errática, cuando desde el Gobierno central siguen sin reconocer a 25.000 muertos. Dicen que es insensible y lo dice él que no tiene el valor de pisar un tanatorio o una residencia de ancianos y que el Gobierno de Madrid es incapaz. Pon tú los calificativos.

¿Se puede tener más cuajo? ¿Aún hay alguien, en su sano juicio, que le compre el discurso a esta gente que se piran de Vallecas, por cierto, para rodearse de guardias civiles en un chaletazo de Galapagar?

Expósito sobre la reforma del Código Penal que plantean Sánchez e Iglesias

En estas que leo cómo el Gobierno de Pedro y Pablo abordan una reforma del Código Penal que incluya una reducción de la pena de sedición, y a la vez que ese delito no esté asociado a actos violentos y tumultuosos.

La modificación del Código Penal tal y como lo pide Podemos facilitaría el regreso a España de Carles Puigdemont. Ya estaríamos todos. ¿A que mola?

Resulta que tenemos un Gobierno que trabaja en cómo indultar a los golpistas a la vez que apoya manifestaciones contra una comunidad como Madrid. Y todo ello, el día después de que Pedro Sánchez se hiciera el compungido ante Isabel Díaz Ayuso, eso sí, andando tres metros por delante de ella. ¡Menudo es él! Por cierto, que no se me olvide. El vicepresidente del Gobierno ha confirmado que la Policía y la Guardia Civil, y las Fuerzas Armadas no son personal esencial contra la covid.

23/03/2020 Varios ataúdes en un pasillo del Tanatorio Crematorio Mémora Coslada.Ricardo Rubio - Europa Press

Evidentemente que un Policía Local no es un intensivista de la UCI; que un paracaidista no es un médico de atención primaria o que un guardia civil no es un celador de urgencias... evidentemente.

Pero me cuesta entender cómo se puede tener tanta cara y quedarse tan pancho. ¿Sabe Pablo Iglesias que los soldados desinfectaron las residencias de mayores, esas que él no se atreve a visitar?

¿Sabe este nuevo pijo que los camiones de la UME trasladaron miles de ataúdes porque colapsó el sistema funerario o que esos soldados velaron miles de cadáveres? ¿Sabe el vicepresidente del Gobierno lo que hizo la Guardia Civil durante el confinamiento en los pueblos de la España vaciada, esa misma Guardia civil que rodea su casoplón?

¿Se puede ser más falso?

Pues Sí, Se puede. Por ejemplo, es más cínico el que le puso a él en la Moncloa. El presidente todavía es más cínico que el vicepresidente. Y tu... confinado o casi, en un erte o rebajado de sueldo si tienes suerte de mantener el trabajo. ¡Ah! y mi PD: Esta mañana, Pablo en 1. El sábado pasado. Pedro en La Sexta. Antes, los dos en la Cadena SER y Pedro en la 1 y Pablo contraprogramando en la Sexta.

Así me gusta. Pluralidad, diversidad de opiniones y lecciones de ética. Ética política y periodística.