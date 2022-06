Expósito, sobre el Gobierno: “Se mosquean si les repreguntas y todavía te tratan como si fuéramos idiotas"

Audio

Esto es de locos cuando no es Adriana Lastra llamando a la movilización callejera el próximo lunes si no gobierna el PSOE en Andalucía, es Rodríguez Zapatero mostrando su orgullo por Chaves y Griñán. Cuando no es Bolaños reconociendo el espionaje es Pedro Sánchez acusando al PP de corrupción ¡en Andalucía! con un par. Cuando no es Yolanda Díaz diciendo que somos referencia en Europa (¿Te acuerdas de la sandez aquella de la champions league?) es Nadia Calviño acusando a Argelia de depender de Rusia.

Y Albares, Irene Montero, la señora ministra de Justicia, la de Educación, Escrivá (el de las pensiones), Garzón, María Jesús Montero, por favor: Que se callen. Silencio todo el mundo. Cada vez que abren la boca, la pifian. Que hagan lo que puedan, pero que no digan nada.



A saber y tirando solo de memoria a quien esté redactando los argumentarios se le ha ido la pinza. Absolutamente. Los escribanos han perdido el juicio y detrás los ministros, las ministras y les ministres que repiten como papagayos lo que les llega desde Moncloa.

Me acuerdo de aquello de los transportistas en huelga (camioneros, autónomos y repartidores) como ultraderecha, seguidores de Putin y empujados por Vox. O la última de Argelia fue el ministro de Exteriores ¡Qué papelon, Albares, qué papelón! quien soltó la perla de la relación de Rusia con Argelia. Lo peor es que a los 10 minutos repitió la copla la vicepresidenta Nadia Calviño (y esta era la lista).

En clave andaluza el campeón está siendo Zapatero. Hasta el momento. Solo le faltó decir que estaba orgulloso de los de la FAFFE en los puticlubs de aquel que tenía dinero pa' asar una vaca, del de la coca, de los de la UGT y ya de paso orgulloso de Maduro y de Chaves y de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Ha perdido el juicio? Y todavía los allí presentes se pusieron a aplaudir.

¿Te imaginas a Moreno Bonilla mostrando su orgullo por Bárcenas o por los de la Gúrtell? Y todavía Pedro Sánchez en los mítines de Andalucía critica la corrupción del PP cuando sólo con el caso de los Ere trincaron más de 850 millones de euros. Récord de España. Y no se le cae la cara de vergüenza. Y, por supuesto, nadie ha devuelto un duro.

O lo de Adriana Lastra, (que viviendo de quien viene, no es de extrañar). "Si no ganamos las elecciones andaluzas saldremos a la calle el lunes". Me pregunto: ¿Se le ha ocurrido tamaña amenaza a ella solita?

En clave económica, ¿Qué quieres que te diga? es aún peor. Porque en un mitin o en la rueda de prensa del consejo de ministros puedes decir sandeces para salir en los medios. Pero con las cosas de comer no sé juega.

Yolanda Díaz, la lideresa de no sé qué operación política, dice que somos la referencia en Europa. Como me dijo ayer un amigo: "Yolanda Díaz tiene toda la razón. Somos la referencia en Europa para lo que no hay que hacer". Luego vino que la luz baja pero que todo absolutamente todo, sube.

La vicepresidenta Teresa Ribera vende el tope del gas como si fuera el bálsamo de fierabrass el mismo día que sube el precio de la luz. Pero es que al día siguiente (por hoy) vuelve a subir. Y todavía se mosquean si les repreguntas. Y todavía te tratan como si fuéramos idiotas. El ministro perejil de todas las salsas es un figura. Lo mismo te saca a Franco del Valle de los Caídos que reconoce que se espió con Pegasus a Pedro Sánchez, a Margarita Robles y a Grande Marlaska. Pero sigue sin saber quién fue. ¡Amos anda!. Otro que se cree Rasputín.

Hasta Margarita Robles definió la decapitación de Paz Esteban al frente del CNI como un relevo no como un cese a la vez que Ione Belarra y Garzón encabezan las protestas contra la cumbre de la OTAN dentro de 10 días en Madrid.

Menos mal que el ministro de Universidades (la cuota de Ada Colau) no abre el pico, ni la de Ciencia, ni el de Agricultura, ni la de Fomento o la de Justicia ¡Cómo será la cosa! que hasta Alberto Garzón, Ione Belarra o Irene Montero están calladas. O la de Industria aquella de los cuchillos en las elecciones de Madrid.

¡Ah! y mi posdata. El mejor resumen de todo lo anterior. La guinda del pastel. Su Sanchidad poniendo el lazo. Momento culmen ¿te acuerdas?

¡Virgen Santísima! Que se callen, por favor. Es imposible seguirles el ritmo.