Expósito, sobre la cifra de muertos por covid: "Nos engañaron las fuentes oficiales y seguimos cayendo"

Audio

Sinceramente, lo único bueno de estos últimos días es que terminó el año 2020. Lo demás, desde las perspectivas económicas a la deriva de la pandemia es un desastre. La guinda es que se acercan las elecciones catalanas y ooootra vez la matraca del procés, de los presos o del Puigdemont que sigue de vacaciones pagadas, por supuesto.

Inauguramos 2.021 con esperanza en la vacuna, en los sanitarios y en la Ciencia pero con mil y una dudas sobre todo lo demás. Desde el Brexit y sus consecuencias, al aumento del paro, pasando por una situación política inenarrable por mucho que la revistan de marketing.

Dicho esto, en esta rentrée, me replanteo un montón de dudas sobre lo vivido, lo muerto y lo que nos queda por ver.

1.- El coronavirus en China. Donde empezó todo hace un año. Y desde donde nos venden que apenas tienen algún contagio aislado. ¿Tu te lo crees?

Tal y como sigue la pandemia en Alemania, en Reino Unido, en la India o en Estados Unidos ¿es creíble que tal y como se vive en la China profunda haya uno o dos casos? Por favor. Nos engañaron en el origen y nos estamos dejando engañar en el desarrollo.

2.- Intento respetar la libertad, la conciencia, los miedos y tal y tal, pero sigo sin entender que gente formada e informada se niegue a vacunarse contra el covid mientras se nos llena la boca contra los políticos y los Gobiernos. ¿Y nosotros?

3.- Se me revuelven las tripas y los sentimientos. Seguimos sin reconocer oficialmente a los 70 y pico mil muertos por coronavirus en España. Nos engañaron las fuentes oficiales y seguimos cayendo en la trampa.

4.- Me pregunto cómo han podido cometer la gran pifia en Alemania y el Reino Unido. ¡¡¡ Y siguen sin hacer obligatoria la mascarilla !!!. ¿Cómo es posible que viendo lo que pasó aquí o en Italia la hayan... cagado... de esta manera?

5.- Yo vuelvo con mi pedrada. Con la desinformación, las fake news desde el propio Gobierno. Cuando esto acabe, que digo yo que algún día acabará, habrá que pedir explicaciones a Iván Redondo y a su principal cliente, Pedro Sánchez, sobre tanta mentira imperdonable.

6.- Es curioso. Puede que no nos importe... pero pienso en África y en la relativamente baja incidencia del covid en África y se confirma que la gran pandemia de nuestros vecinos del sur es que la media no llega a los 60 años. Por eso apenas hay Alzheimer o muertos por covid. Porque apenas hay viejos como los nuestros.

7.- Nuestra irresponsabilidad. Y no me refiero, que por supuesto también, a las fiestas, a los perroflautas esos en Barcelona o al funeral musulmán en una mezquita de Tarragona. Me refiero a las cenas y comidas de veintitantos comensales estos días. Y eso no es culpa del Gobierno. Es nuestra.

8.- Seguimos teniendo demasiadas dudas científicas. Entre los asintomáticos y los intubados. ¿Por qué? ¡Ojalá! en este 2021 salgamos de dudas porque eso será tan importante como la propia vacuna.

9.- Los erte que ocultan el paro. Vamos de cabeza a un 20 por ciento de desempleo en España. Otra vez. Con los peores dirigentes en la peor crisis. El covid es lo primero, ya lo sé, pero la ruina y las quiebras van de la mano.

Y 10, a modo de PD.- Ya, ya lo sé... ayer lo comentaba con mi vecina María también periodista... ya sabemos que la política lo aguanta todo, pero ¿es normal que un ministro de Sanidad deje su puesto para ser candidato... en plena pandemia? ¿Es ético? ¿Te imaginas a un capitán dejando a su patrulla en pleno combate? ¿O a un jefe de bomberos dejando a sus equipos en pleno desastre forestal porque le han nombrado subsecretario?

¿Te imaginas al jefe de una UCI abandonando a sus enfermeras en pleno mes de abril o al jefe del SAMUR abandonando su puesto en pleno 11 M porque se va a un despacho del ayuntamiento?

Reconozco que tengo dudas pero ¿El relevo de Salvador Illa (en esta fase de la pandemia para ser candidato en Cataluña) es ético?