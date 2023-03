Expósito señala los tres grandes impactos de la España envejecida: "O lo tomamos en serio, o no se sostiene"

Audio

En un país normal la situación actual de nuestro Consejo de Ministros y sus socios habrían hecho que el Gobierno saltara por los aires. Pero aquí NO. Aquí no passsa nada. Te mienten, te engañan, falsifican datos, dejan libres a violadores, premian a asesinos etarras, indultan a golpistas y no passsa nada.



Es como si se despiporraran en tu cara. Y en la mía. Y encima te regañan. Y te dan lecciones de feminismo, de empresa, de legislación, de europeísmo, de lo que sea.



Te dan lecciones de todo excepto de lo que verdaderamente saben que es cómo confeccionar un Gobierno IM PO SI BLE.



Un par de claves del día en la sección de Economía:



El gobernador del banco de España, Pablo Hernández de Cos: "Es probable que revisemos el PIB de 2023 al alza y la inflación a la baja". Lo ha dicho en el Observatorio de Finanzas de El Español.



PIB al alza e inflación a la baja según el Banco de España. Pues ¡Ojalá!.



Y otra a modo de bofetón. Estaba cantado pero ya han puesto cifras: El Gobierno aflora un 'paro oculto' de 443.078 trabajadores. Moncloa reconoce la cifra de desempleados que no refleja la estadística oficial, incluso aunque cobren la prestación. Es un 15,6% más.



Dicho de otro modo, el Gobierno reconoce que nos ha estado mintiendo. Tenemos casi medio millón de parados más.



Tras su respuesta a una pregunta de una senadora del PP, la cifra eleva el desempleo 'efectivo a las 3.459.837. Casi tres millones y medio de personas, apenas 5.000 menos que al inicio de la Legislatura.





Hago un paréntesis. La vida sigue y si se me permite el giro, la vida sigue más tiempo. Hoy en COPE estamos afrontando el problema (y el éxito) del envejecimiento desde todos los puntos de vista: La caída de la natalidad, el futuro del sistema y el estado del bienestar. La educación, la salud, la dependencia...



Durante todo el día en COPE estamos aprendiendo y fijándonos en un hecho concreto que nos va a cambiar la vida porque está cambiando el mundo, y en España más: EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN.



Mira, más allá de los datos, los análisis de los expertos, de las declaraciones de los políticos, más allá de las cuestiones obvias y de todas aquellas que nos ocultan a propósito, se me ocurren tres ideas fuertes al hablar de la España envejecida. Tres impactos:



1.- La Familia. Parece algo revolucionario hablar de la Familia como eje fundamental de nuestra sociedad y nuestro modo de verlo todo. La familia son los hijos (o sea el futuro) y los mayores (es decir, la experiencia). Y me da a mi que, como sociedad, nos estamos olvidando de lo uno y de lo otro.



No soy quién para dar lecciones de nada y de esto menos aún. Pero algo (o mucho) estamos haciendo mal cuando estamos poniendo en peligro el futuro.



Si no queremos verlo, malo. Y si no nos atrevemos a afrontarlo, peor.



En este sentido, 2.- Nuestros mayores. Me da también que, como sociedad, estamos perdiendo el respeto y, por lo tanto, la consideración hacia nuestros mayores. Desde los bancos, a acompañarles al médico. Desde desaprovecharlos hasta utilizarlos solo para lo que nos interesa.



Y 3.- Nosotros (aunque sea por egoísmo). Tenemos menos hijos, vamos a vivir más y no queremos ver que ese futuro es inexorable.



Así que a modo de conclusión: El sistema de pensiones, por ejemplo, nuestro sistema de salud, la dependencia... ¿El estado del bienestar es sostenible? ¿ Y quién lo paga? ¿Quién lo pagará pasado mañana?



No solo estamos hablando de valores (la familia) o de solidaridad y cariño (nuestros mayores), estamos hablando de nuestro modelo de sociedad.



O algún Gobierno se lo toma en serio. O nos los tomamos en serio, o esto no se sostiene.



¡Ah! Y mi posdata:



Casi termino como empecé. El Consejo de Ministros escenifica en público y en directo su autodestrucción. El espectáculo es tan inenarrable como cínico, pero yo sigo con mi pedrada.



Que si la ley del Solo Sí es sí, que si la Ley Trans, que si el Tito Berni y el puterío, pero ¿Y la guerra?



Que los árboles no nos impidan ver el bosque. La hojarasca es nuestro politiqueo. El fondo de la cuestión es el modelo político y la forma de vida.



En concluyendo: Buena parte del Gobierno y los socios están más cerca de Putin que de Ucrania.



Eso sí que es para romper, y tampoco