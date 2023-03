Expósito señala las ocho claves de última hora del 'caso Mediador': "Esto es un no parar"

Audio

Titulares del día en torno al Tito Berni. Esto es un no parar.



ABC: La juez a Tito Berni, tras escucharle negar hasta su mote: «Todo es mentira». La juez le reprocha que minimice la relación con el mediador: «¡Si le trae las copas en el club!" La Fiscalía ve «creíble» que Tito Berni cobrase en efectivo de la trama del caso Mediador.



El Mundo: La trama corrupta favoreció a empresarios que tenían "todo el apoyo del PSOE: agüita... viene la fiesta" Los investigadores del caso concluyen: "La red se creó para favorecer a compañías peninsulares".



En El Debate: Alejandro Entrambasaguas entrevista al Tito Berni. «El PSOE no me ha echado, solo estoy suspendido de militancia». No si todavía le readmiten. Al tiempo...



El Confidencial: La Guardia Civil involucra en la trama del Tito Berni a más cargos del Partido Socialista. Los agentes de la Guardia Civil afirman que su trabajo “ha permitido aflorar el papel de otros actores en la trama delictiva” que lideraba el diputado socialista hasta hace unos días.



El Español: Los empresarios del 'caso Mediador' recibieron 1 millón en ayudas públicas además de 355.000 € en contratos. Cobraron subvenciones y ayudas del Gobierno central y de otras administraciones mientras pagaban mordidas a 'Tito Berni' y a 'El Mediador'.



Voz Populi: La trama del 'tito Berni' buscaba fondos de recuperación (los fondos europeos). Los empresarios implicados en el caso Mediador tenían puesto su objetivo en los fondos de recuperación destinados a Canarias y avisaban a la rama política de ello: "Hay que ir preparando el terreno".



THE Objective: El ‘gran hermano’ del PSOE: nervios entre los diputados y amenazas de querellas. Los 120 diputados están sometidos a una vigilancia omnipresente, no solo por la investigación de Ferraz por parte del secretario de Organización, Santos Cerdán, sino por el señalamiento de algunos supuestos amigos del Tito Berni



El Independiente: El general del 'caso Mediador': "En Cabo Verde eres el rey, un marajá, con cuatro negras que te la chupan tres veces al día". La obsesión de Espinosa Navas con el sexo es una constante durante todo el sumario del caso.





¡Ah! Y mi posdata: puestos a continuar con el sainete. Con este teatro del absurdo en que se ha convertido la política española. No te pierdas la última de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, alias PAM.

Ángela Rodríguez Pam sobre la educación sexual: “Es escandaloso que haya un 75% de chicas que prefieran la penetración antes que la autoestimulación”. pic.twitter.com/a3elYpEfQu — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) March 2, 2023









Es increíble. Y ahí la tienes. Escandalizada. Y sigue siendo secretaria de Estado y tu y yo pagándole más de 120.000 euros al año.