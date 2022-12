Expósito señala el caso de sedición ocurrido en Alemania: "¿No lo eliminábamos para equipararnos a Europa?"

Audio

8 de diciembre. Día de la Inmaculada, patrona de Infantería. Ahora te cuento, porque esta mañana he asistido a un acto precioso en la Brigada Guarradama.



Antes, déjame que me detenga unos minutos en lo que nos llega desde Alemania. La desarticulación y detención de una banda de lunáticos, golpistas, acusados de terrorismo y sedición. Sí, si... Sedición. En Alemania.



A saber, 25 detenidos en una operación contra un grupo ultraderechista que se hace llamar Reichburguer (ciudadanos del Reich). Llevaban un año planeando un golpe de Estado.



Tienen más de 90.000 seguidores que quieren recuperar las fronteras de la Alemania imperial de 1871. No reconocen el orden constitucional actual porque, según ellos, siguen gobernando las potencias vencedoras de la II Guerra mundial.



Su líder es el autoproclamado príncipe Heinrich XIII, de 71 años, un aristócrata emparentado con los Romanov con negocios inmobiliarios. Este chalado iba a ser el presidente. Su número 2, una ex diputada de Alternativa para Alemania que hasta su detención ejercía de jueza.





El comunicado oficial dice que eran "plenamente conscientes de que su proyecto sólo puede realizarse mediante el uso de medios militares y la violencia contra representantes del Estado y eso también incluye que estaban dispuestos a matar.



Por ahora, la Fiscalía les acusa de formar un grupo terrorista. Si acaban siendo imputados por sedición podrían enfrentarse a una pena de hasta 15 años de cárcel.



A partir de aquí, ¿te imaginas que un zumbao de estos se escapa y se refugia en España? Como Puigdemont en Bélgica.



Porque estos ultras iban a dar un golpe de Estado pero los nuestros lo dieron. Por cierto, ¿sedición? Lo que aquí se elimina será su condena en Alemania, ¿no habíamos quedado en que era para equipararnos a Europa?



Y alguna duda más, ¿te imaginas al próximo gobierno alemán indultando a estos golpistas pasado mañana? Es más, ¿te imaginas a estos ultras pactando los presupuestos con el Gobierno alemán? ¿Y el código penal, y la reforma laboral, y la malversación?



Bueno pues todo eso, aquí, SÍ que es posible.





Y mi posdata: Esta mañana nos han nombrado al embajador José Maria Ferrer y a mi acorazados de honor en la Brigada Guadarrama XII en la base de el Goloso.



El acto, en el día de la Inmaculada, patrona de Infantería ha sido muy emotivo. Bajo una manta de agua impresionante.



He tenido la suerte de coincidir con el embajador Ferrer en Bagdad, en el Líbano y ahora como acorazado de honor de la Brigada acorazada Guadarrama que por cierto se desplazarán durante todo el 2023 en Letonia.



En fin, un acto presidido por el general Javier Antonio Miragaya Prieto. De corazón, un lujo que nos consideren uno más de ellos.