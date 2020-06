Expósito: “Sánchez es presidente y lo va a seguir siendo con su legión de pelotas enamoradas"

Audio

El director de ‘La Linterna’ en COPE, Ángel Expósito, describe quiénes están siendo los protagonistas de esta legislatura y cómo están actuando los partidos políticos.

Salimos del Estado de alarma y el panorama político merece un análisis por partidos, visto lo visto y, sobre todo, pensando en el futuro próximo y a medio plazo. Parto de la base de que hay un montón de incógnitas y una sola certeza: Y ésta es que el Gobierno aguanta la Legislatura entera y, si me apuras, la dinamitarán unos meses antes, allá por el verano de 2023, para certificar la recuperación y para escenificar la ruptura del PSOE con Podemos.

Hasta entonces, mira si apuramos fino, hasta entonces, digo, Pablo necesita a Pedro como el comer, pero ¡Ojo! Pedro necesita a Pablo más todavía. Así que, aunque no se soportan, aunque no se fían el uno del otro, aunque sus equipos se odian, aguantarán.

Por protagonistas:

Los socialistas han alcanzado las más altas cotas de personalismo de toda su historia. Ni Felipe González mandó tanto en el partido. Él tuvo a Alfonso Guerra, a Rubalcaba, a Txiki Benegas, a Chaves. Pedro Sánchez tiene a SU PERSONA y a una legión de pelotas y contratados.

Sánchez es un impresionante producto de la resistencia del marketing, de la ingeniería electoral y de los errores del contrario. Porque seamos sinceros: ¿No había nadie mejor que Susana Díaz?

Sánchez es presidente del Gobierno y de mayor quiere ser más presidente del Gobierno. De entrada, con pandemia, con ruina o con intervención europea, lo va a seguir siendo. Con su legión de pelotas enamoradas y obnubiladas, y su legión de contratados bien pagados.

El PP en su laberinto. Pablo Casado contra la ley electoral y la división del centro, la derecha y más allá. A sabiendas de que, aunque fuera Churchill, esa división entre tres hace imposible un gobierno tipo Andalucía o Madrid en el conjunto de España.

Pablo Casado tiene a su favor cuatro nombres propios que le empujarán hacia arriba a poco que sepa aunarlos: Alberto Núñez Feijoo, Juanma Moreno Bonilla, José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso.

3. Podemos. ¡Oh líder! ¡Amado líder! El chavismo modernizado y readaptado por pura estrategia. Un Pablo Iglesias que pone ministras, diputadas y que usa, con perdón, asesoras y ex asesoras como el auténtico líder de la secta. Y ellas, y ellos, a tragar. Todo por la obediencia debida al líder Supremo.

Omar Lares, ex alcalde de Campo Elías (Venezuela), me explicó a orillas del puente Simón Bolívar, el procedimiento: El chavismo primero consigue la universidad. Luego crea círculos y CDRS en las calles. Después alcanza el poder local y provincial, y desde ahí, al Gobierno de la Nación. Y una vez en el Gobierno, me contaba Omar entre lágrimas, inician el proceso de ingeniería desde dentro, desde el corazón del Estado.

Brutal descripción. Y esto me lo dijo hace tres años. Y lo clavó. Él hablaba de Chávez, Diosdado y Maduro, y yo de Pablo Iglesias, sus ex parejas y su pareja, y el Monedero de turno.

4. Vox que se está aprovechando del inmenso cabreo por el despiporre autonómico y por las provocaciones del chavismo. Pero corre un riesgo, y es pasarse de frenada con la razón que le aporta tanto enfado popular, la sobreactuación les mata.

5. Ciudadanos. Ante un evidente cambio de estrategia. Un equilibrio muy complicado que si les sale bien... ¡chapeau! Un equilibrio que consiste en gobernar en Madrid o Andalucía con el PP y, a la vez, apoyar los presupuestos del Estado de Pedro Sánchez.

Problema: Que Sánchez los usará como un kleenex y, de paso, provocará un distanciamiento entre Ciudadanos y el PP por si las moscas.

Y nos queda el resto: Un PNV que seguirá a lo suyo, sabedor de que siempre gana. Y una Esquerra Republicana que solo piensa en alcanzar la presidencia de la Generalitat porque lo demás le importa un comino.

¡Ah! y quedan los de Convergencia o como se llamen ahora. A expensas de lo que les ordene el lunático de Puigdemont desde el segundo casoplón más conocido de Europa. El primero es el de Galapagar y el segundo el de Waterpolo.

En concluyendo: Tres flashazos: