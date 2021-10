Expósito repasa cada uno de los líos amorosos en Podemos: "La mandó al gallinero"

Audio

Si echamos un vistazo a lo que está ocurriendo se confirma que tenemos el peor gobierno en el peor momento posible. Las perspectivas de recuperación van cayendo según van pasando las semanas y vamos conociendo los planes del Ejecutivo. Los problemas para contener el precio de la luz, las subidas de impuestos, el tira y afloja para ver quien se apunta el tanto de la ley de vivienda o el lío de la reforma laboral demuestran que a este Gobierno se le ven las posturas.

Precisamente en esto de la derogación o no de la reforma laboral nos jugamos mucho. Para que te hagas una idea: a Bruselas no le gustaría nada que el Gobierno se cargara la reforma laboral que Rajoy aprobó en 2012. ¿Por qué? Pues porque el análisis que hacen es que esa norma iba en la dirección correcta y que España -para arreglar su problema laboral: te recuerdo que somos campeones en paro juvenil- tiene que tomar algunas decisiones dolorosas a corto plazo, pero beneficiosas al cabo del tiempo. Para contentar a Bruselas y que Bruselas no le corte el grifo de las ayudas, Sánchez quiere que Nadia Calviño -que te recuerdo que trabajó mucho tiempo en Europa con Juncker, y que se conoce aquello como la palma de su mano- esté al mando de las negociaciones. La presencia y la posición de Calviño enfadan a Yolanda Díaz que lo que quiere es cargarse la reforma laboral. Conclusión: problemas en el Gobierno de coalición.

A este lío hay que añadir que Podemos no se comporta como un partido de Gobierno, en teoría quien manda, que es Ione Belarra, amenaza con querellarse contra la presidenta del Congreso por ejecutar una sentencia y dejar sin escaño al Rastas o a la vez que se está presentando la nueva ley de vivienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros decide subir un vídeo a Twitter explicando lo que se ha aprobado.

La verdad es que debe ser muy difícil pactar algo con un partido que funciona como si se tratase de la asamblea de la facul... Para conocer un poco mejor el mundo de Podemos hay que conocer los lazos afectivos que existen entre los dirigentes de Podemos.

Y es que es complicado encontrar un partido tan endogámico. Vamos a hacer un resumen y ya te advierto que es un lío.

De entrada, Pablo Iglesias ha mantenido relaciones sentimentales con Tania Sánchez -que dejó IU para ingresar en Podemos y cuando rompió con Iglesias, y éste la mandó al gallinero del Congreso se fue con Errejón a Más Madrid-. Pablo dejo a Tania por Irene Montero que comenzó a ascender puestos en la formación morada hasta llegar a ser la número 2 de Podemos.

Además, seguro que recuerdas a Dina Bousselham, “asistente” de Iglesias, y el famoso caso de la tarjeta de teléfono.

Pero es que Irene Montero, antes de formalizar su relación con Iglesias, mantuvo una estrecha relación:

Uno. Rafa Mayoral -actual secretario de Horizonte Republicano y Profundización Democrática y diputado de Podemos- y cuya actual pareja es Gara Santana que trabajaba en prensa del partido.

Dos. Con Sergio Pascual que fue secretario de organización de Podemos entre 2014 y 2016, hasta que Iglesias le cesó.

Y tres. Con Juanma del Olmo que fue jefe de gabinete de Iglesias.

En la actualidad, Juanma del Olmo es la pareja de Isa Serra, candidata de Podemos a la Asamblea de Madrid, condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por insultos a las Fuerzas de Seguridad y en la actualidad asesora del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero.

Isa Serra es hermana de Clara Serra que tras ocupar distintos cargos en Podemos acabó yéndose con Errejón a Más Madrid.. y en el equipo de Errejón conoció a Daniel Iraberri con quien mantuvo una relación sentimental.. Por cierto que Errejón también fue pareja de Rita Maestre cuando Podemos echó andar pero aquello no fructificó.

La lista de relaciones personales que se entretejen con relaciones profesionales se completa con Ione Belarra, actual número 1 del partido, Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España y amiga íntima de Irene Montero. La pareja de Belarra es Ignacio Eduardo Ramos, asesor en el Congreso de Podemos.

Y no debemos olvidarnos de la alcaldesa Ada Colau que creó para su actual pareja, Adrià Alemany, el cargo de Responsable de Relaciones Institucionales de Barcelona en Comú. Además hay que recordar que la anterior pareja de Colau fue Jaume Asens -actual diputado de la formación morada en el Congreso- y Colau situó como tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.

Ah, y mi posdata: ¿Te acuerdas cuando desde el Gobierno nos decían que para ahorrar en factura de la luz teníamos que poner la lavadora o el lavavajillas de madrugada? Pues ahora resulta que hay que poner la lavadora después de comer. Y es que mañana, por ejemplo, las horas más baratas del día serán entre las 3 y las 5 de la tarde. Así que ya sabes.