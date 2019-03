Expósito: “¿Qué socialista miente cuando hablan de Cataluña?”

Aquí seguimos, en campaña electoral. Ánimo que aún queda un mes para aguantar promesas imposibles, para plantear pactos, pre-pactos y post pactos. Un mes para soportar errores, o no tanto. Por ejemplo lo último de Iceta, el líder del PSOE en Cataluña que soltó una de esas que delatan al subconsciente. Si unos días antes de las últimas elecciones autonómicas catalanas, en diciembre de 2017 -con la aplicación en efectivo del artículo 155 de la Constitución-, la defensa de un indulto para los líderes del procés supuso un quebradero de cabeza para el PSC, ahora, Iceta sale a la palestra de nuevo.

“Si el 65% de los ciudadanos quiere la independencia, la democracia debe encontrar un mecanismo para habilitarla.” Pero no en el último penalti, ni con el 47%, ni con el 51%. Iceta respondía así en una entrevista en el diario Berria, heredero de Egunkaria, dando por válido que si una mayoría de ciudadanos de Cataluña optasen por la independencia, se tendría que encontrar acomodo legal, por lo que debería cambiarse la Constitución.

Lo más curioso ha sido cómo ha reaccionado el PSOE de Sánchez. Lo ha hecho José Luis Ábalos, diciendo que la propuesta no es adecuada en una entrevista en Telecinco. ¿Cómo que no es apropiado? ¿Eso es lo primero que se le ocurre? Más allá de la campaña electoral y de lo inapropiado que es decir eso, ¿es verdad o no es verdad? En este sentido cabe recordar la relación de promesas presentadas a bombo y platillo por Pedro Sánchez y a la vez que no incluyera nada, ni una sola mención al tema catalán. A saber: renta básica, dentista gratis, matrículas universitarias, escuela infantil, ingreso mínimo vital, 5G y, eso sí, ni una sola palabra del golpe en Cataluña. ¿Por qué? por tres motivos;



1.- Porque todo indica que va a necesitar a los independentistas catalanes para gobernar. Como los necesitó para la moción de censura. Que no se enfaden.



2.- Porque en España cometemos una auténtica insensatez suicida: confundimos izquierda y progresía con nacionalismos locales.



3.- Porque piensa igual que Iceta, por muchas banderas de España que le pongan detrás. Sánchez piensa igual que Iceta. Pero no se atreve a decirlo. Por eso --no lo olvidemos-- Susana Díaz no es presidenta de Andalucía. Por eso no saca el tema.



No quiero cortar esta entrada sin referirme a la penúltima de Pablo Iglesias. Quien todo indica que puede ser vicepresidente del Gobierno de España a poco que den los números. Te lo juro. Si Sánchez no habla de Cataluña, estos no hablan de Venezuela. La última es que el líder supremo ha vuelto a tope contra los medios. Y han iniciado una campaña en redes basada, con gráficos y todo, en los bancos, las empresas, los medios, el capital, los periodistas comprados y vendidos. Y lo hace un tío con una televisión local pagada por Irán. ¡Qué cara más dura! Ánimo, solo queda un mes para las elecciones. Un mes aguantando chorradas. Pero tranquilos, que lo peor vendrá después.