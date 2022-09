Ángel Expósito: “¿A qué genio se le ocurrió recuperar el NO DO y sustituir a Franco por Pedro Sánchez?”

Audio

Mañana, 1 de octubre, se cumplen cinco años de aquel bochorno en Cataluña. Inenarrable. Pocas veces en .i vida repetiré aquella sensación de vergüenza ajena. Yo estuve aquel domingo en Cataluña y vi el ridículo del referéndum de independencia.



Recuerdo que me bajé del AVE en Lérida y me dí un paseo por varios colegios electorales. Y me pareció impresionante cómo el mismo grupo de votantes iba de colegio en colegio acompañados por un equipo de la TV3. Se resolvían, se recolocaban y así, hasta el siguiente. Claro, de ese modo, en los directos de TV3 siempre aparecía una multitud en los teatros del sainete.



En Castelldefels, al mediodía, me llamó la atención aquella pareja de mossos d'esquadra en la puerta de un colegio electoral. Un poco más y se ponen a repartir papeletas con el sí.



Y la tarde en Barcelona con las imágenes repetidas una y mil veces de algunas cargas de la Guardia Civil. Y recuerdo a un tío con una falda escocesa tirando piedras a un furgón de la Policía Nacional en plena plaza de España.



5 años de aquella vergüenza mundial. Mal gestionada desde el Gobierno de España y no te cuento desde el Gobierno de Puigdemont.



Y ahí siguen. Inasequibles al procés pero con otra estrategia. El Estado de Derecho reaccionó (tarde, pero lo hizo) y los cabecillas se sentaron en el Tribunal Supremo y pasaron un tiempecito en la cárcel. Hasta que Pedro Sánchez les indultó a cambio del apoyo de los propios golpistas para su investidura.



Porque, conviene recordarlo, Sánchez es presidente del Gobierno gracias a Junqueras, a Puigdemont y a Otegui.



En fin. Más allá del ridículo y de la vergüenza no deberíamos olvidar que, con otra estrategia, siguen con su paranoia. No volverán a cometer la torpeza aquella de la declaración de independencia. No, pero han hecho algo mucho más inteligente y es que han profundizando el disparate en su sistema educativo. Lo mismo, pero a largo plazo.



'O tornarem a fet', pero dentro de unos años. Cuando nos convenga.



Hasta entonces, tres claves:



1.- Si tu fueras Junqueras (que es quien manda en Esquerra Republicana). ¿A quien querrías en la Moncloa?



2.- Puigdemont sigue en Bruselas. Puigdemont huyó como un cobarde y ahí sigue el tío, moviendo los hilos de Junts o como se llamen ahora la Convergencia de los Pujolone.



y 3.- Muchos dicen que esta Esquerra es pragmática, realista moderada. Ya pero a las elecciones europeas se presenta de la mano de Batasuna.



Por lo demás: la semana ha transcurrido dando tumbos entre impuestos, competencias autonómicas, barones socialistas ricos y grandes fortunas, en un ejercicio incansable de demagogia, improvisación y datos falsos. La que ha liado Juanma Moreno Bonilla con la eliminación del impuesto de Patrimonio en Andalucía.



Más allá del postureo y del debate impostado, otras tres consideraciones:



1.- Las clases medias siguen y seguirán pagando la fiesta del déficit, de la deuda, del malgasto y los impuestos.



2.- El discurso lo ha marcado el PP y no con el impuesto de Patrimonio (que también) sino con la petición de deflactar el IRPF y bajar el IVA.





y 3.- El Gobierno (y el PSOE) conocen las encuestas y tienen pavor a las elecciones autonómicas de mayo. Tienen más miedo a las autonómicas que a las elecciones generales. Y una tercera pata de esta semana que termina: el docureality sobre Pedro Sánchez. El documental sobre 'Su Sanchidad' del que nos han enseñado un par de minutos. Un ejercicio de propaganda, de loa y peloteo hacia Su Persona. Una horterada como pocas veces veremos.



Otros tres apuntes:



1.- ¿A quién se le ocurrió este disparate? ¿De qué cabeza salió la idea? ¿A qué genio le surgió la ocurrencia de recuperar el NO DO y sustituir a Franco por Pedro Sánchez?



2.- Lo peor no fue el genio (que también) lo peor es que cuando alguien le presentó la idea al presidente del Gobierno, este dijo que SI. No lo paró y llamaron a la maquilladora y empezaron a grabar.



y 3.- ¿Te imaginas que Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, se hiciera un documental así? ¿Te imaginas la que se habría liado? Pues ahí está el tío. Como en la serie Downton Abbey, planchándole el mantel, saludando al jardinero, colocándole el centro de flores. Y él, solo Él: "espejito, espejito, quién es el más guapo de este mundo?".



¡Ah! Y mi posdata: Putin se ha anexionado el Donbáss, Zaporiya y Jersón tras un referéndum típico de los dictadorzuelos feudales.



Problema, la madre del cordero, que a partir de ahora... ese suelo será considerado ruso, no ucraniano. Y cualquier ataque será considerado un ataque a territorio de Rusia. Esa es la trampa. Ese es el verdadero peligro de esta decisión.



La guerra continúa (y va para largo) mientras el psicópata de Putin se monta una fiesta patética para conquistar un trozo de Ucrania.