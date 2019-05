Expósito: "¡Qué difícil resulta gobernar este país!"

Audio

Las lecturas de unas elecciones como las celebradas ayer, municipales, autonómicas donde tocaba y europeas tienen mil y una lecturas. Una por cada pueblo o ciudad, otra por cada comunidad, mogollón por cada partido, y luego las más importantes aunque no lo parezcan: las elecciones europeas. Seguro que tu tienes ya tu lectura en función de tu alcalde o del cambalache autonómico que te haya tocado. Así que te voy a exponer diez puntos, diez, a modo de resumen, a sabiendas de que hay muchas más perspectivas. Tiempo habrá para entrar en detalles.

1.- El PSOE de Pedro Sánchez ha ganado las elecciones municipales y autonómicas. ¿Y? El presidente del Gobierno sigue teniendo los mismos problemas que el viernes pasado, si no más. De hecho, como detalle, salió el primero a dar la cara y se fue también el primero. Apareció de la mano de Borrell, conocedor de que iban a perder Madrid y se marchó a las primeras de cambio. Eso sí, pidiendo al PP y a Ciudadanos que le apoyen, olvidándose de la moción de censura de hace un año. Curioso ejercicio de cinismo o desmemoria.

2.- Pablo Casado ha pasado de la UVI y casi, casi, del tanatorio, a planta. Supongo que en el PP sabrán gestionar la supervivencia después de haber estado más muertos que vivos tras las generales. Les va a tocar ceder y hasta dejar paso al más puro estilo Rodríguez Sahagún. ¿Te acuerdas?

3.- En este sentido, cabe recordar que en Madrid fue alcalde Agustín Rodríguez Sahagún (CDS) quedando por detrás de Álvarez del Manzano (PP). ¿Quién dice que Ciudadanos no juegue esa baza en Madrid, --comunidad o ayuntamiento--… en Castilla y León o Murcia?

4.- lo de Pablo Iglesias se estudiará en las facultades de políticas. En la suya seguro que no, pero en el resto sí. Y no creo que haya que indagar demasiado en los porqués. El problema es el casoplón de Galapagar y todo lo que ello significa. Que no le den más vueltas. El casoplón. Y punto.

5.- El ‘procès’ independentista catalán continúa. Igual o con más fuerza. Maragall en Barcelona, Puigdemont con dos escaños en Estrasburgo; Esquerra Republicana más los proetarras más el Bloque Galego, tres eurodiputados. El ‘procès’ continuará si no se arreglan las causas de fondo. Y me da a mí que no se van a arreglar sea cual fuere la sentencia del Supremo.

6.- Navarra es uno de los quiz de la cuestión. Mi compañera Maite Moro, que se conoce la complicada fontanería de la comunidad foral, ya lo adelantó anoche en el programa especial de COPE. Lo más probable es que los socialistas navarros hagan la virguería --tipo moción de censura-- de acabar gobernando con Bildu en la retaguardia de la abstención.

7.- Lo siento, no quiero quedar centralista, pero es cierto que Madrid tiene todo su simbolismo. Hay por ahí un meme fantástico referido al beso en la boca que se plantaron Errejón y Manuela Carmena o al revés. ¿Lo has visto? Pues búscalo. Resume a la perfección lo ocurrido en Madrid.

8.- Interesante la incógnita en torno al Gobierno de España. Pedro necesita a Pablo para ser investido y no le necesita para gobernar. Pablo necesita a Pedro como el beber. Así que todo dependerá de la bondad, la piedad y la generosidad de Pedro Sánchez. ¿Y qué quieres que te diga? Otra cosa no sé, pero a mí me da que Pedro no es ni piadoso, ni bondadoso ni generoso. Dicho lo cual, yo sigo apostando a que repartirá alguna migaja y que el otro irá raudo y presto a chupetearlas.

9.- En clave europea, me quedo con el titular que en caliente empleó nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero: “a pesar de todo, ha ganado el europeísmo”. A pesar de los Salvini, de Marie Le Pen, del ultra Faragge, a pesar de Puigdemont y de otros como él, a pesar de todos, conservadores, socialdemócratas y liberales podrán seguir gobernando la mejor región del mundo. ¡Qué envidia!

Y 10- ¡Qué difícil resulta gobernar este país! Imagínate, con el ‘procès’ en marcha, con Sánchez en Moncloa, con Navarra y Castilla y León cogidas con pinzas; con el PP en Madrid; con el socio refugiado en el casoplón de Galapagar; con los barones que te echaron con mayoría absoluta; con el PNV crecido y con Andalucía también en manos del PP. Carajal. Menudo lío. La que nos espera.