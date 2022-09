Expósito: "Puedo entender el populismo desde los extremos en tiempos de crisis pero, ¿desde el Gobierno?"

Audio

Día después del debate en el Senado entre Sánchez y Feijóo y seamos sinceros... ni fue para tanto, ni resultó definitivo, ni ná de ná. Nos entretuvo una tarde, eso sí, y poco más. Al lío, análisis de situación:

Uno. Los ataques a los medios críticos con el Gobierno. Me encanta. Por favor, señor presidente, sigue así. ¿A qué genio se le ha ocurrido esa estrategia? El día menos pensado Su Sanchidad nos sale con esta. ¿De verdad quiere Pedro Sánchez que recordemos cuales son los accionistas de sus medios amigos desde fondos de inversión a indepes catalanes?

Dos. El populismo se extiende. Y no lo entiendo. Es un denominador común en Reino Unido, Estados Unidos, Italia y aquí desde la propia presidencia del Gobierno. Puedo entender (por pura estrategia) el populismo desde los extremos en tiempos de crisis pero, ¿desde el Gobierno? Portada hoy de ABC: Sánchez se enfrenta a todos: prensa, jueces, empresarios y oposición. Tal cual.

Tres. Al PP le basta con no equivocarse. Lo que visto lo visto vete tu a saber. A Núñez Feijóo le vienen de perlas los insultos siempre que no entre al trapo. Y siempre que Feijóo, Díaz Ayuso o Moreno Bonilla se retroalimenten y no al contrario.

Cuatro. Lo de Yolanda Díaz y Podemos es para estudiar en las facultades de Políticas. Entre ella y si ego (solo comparable al de Pedro Sánchez) el Kichi y los anticapis, Irene, Ione y Echenique, y la sombra perpetua del Macho alfa entre unas y otros, la casa sin barrer. Por no hablar del resto de socios, desde Batasuna a Esquerra, que luchan por el mismo electorado.

Cinco. El Poder Judicial. Parece que el tema se nos escapa al común de los mortales pero seguramente es la clave de bóveda del sistema.

El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la desoladora apertura del año Judicial esta misma mañana.

Seis. La locura de su propia imagen. El ridículo del teatrillo en Moncloa el pasado lunes es solo el aperitivo. Todo se piensa, se planifica y se organiza y se "vende" por, para, sobre, según y tras la imagen de Su Persona. Y aún lo justifican por su empatía. Y todavía llama mentiroso a Feijóo.

Siete. En clave internacional, incertidumbre y miedo para cualquier presidente del mundo. Aquí, tras el éxito de la cumbre de la OTAN, toca aguantar como sea para llegar vivo a la presidencia europea en el segundo semestre de 2023. Y entre medias le veremos encumbrado como presidente de la Internacional Socialista que vale para nada pero se creerá líder de la ONU.

Ocho. Ya estamos en campaña pero para las elecciones autonómicas y municipales. Y me imagino a Fernández Vara, a Ximo Puig, a Lambán y a García Page rezando y pidiendo que "Por favor, que no venga aquí a hacer campaña".

Porque se siente pero es lo que hay. Cada asesino etarra premiado por Marlaska es un paquete de votos que se le van, cada cesión a Esquerra, cada escenita en el Falcon confirman que Sánchez resta.

Nueve. En clave económica. ¿Cuántas veces has oído estos meses atrás eso de "nos ha tocado el peor momento y la peor crisis económica con los peores al frente"?

Y todo pinta que no ha llegado lo peor.

Y diez, mi posdata. Es verdad. Las encuestas, todas, dan lo que dan por mucho que Tezanos (el enamorado) se resista. Las encuestas dan una enorme ventaja a Feijóo sobre Sánchez. Las encuestas dicen que la suma PP y Vox da mayoría absoluta, ¿pero tú te fías?

A año y medio de las elecciones generales, ¿tú estás seguro de que ese vaticinio se cumple? ¿Estás convencida de que la suma de Sánchez con todo el resto del Parlamento no le da? La ventaja que dan las encuestas a Feijóo (ojo) no es para tanto. Como la guerra termine a tiempo, la recuperación se note de verdad durante 2023 y el PP cometa algún error (lo que no es descartable). Cuidadín.

Este es capaz de recuperar a Pablo Iglesias de vicepresidente y de nombrar a Otegui ministro del Interior. Como le dé la suma por un solo diputado, Rufián será ministro de Defensa.