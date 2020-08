Expósito: "Podemos co-gobierna España como si fuera la asamblea de la facultad"

Audio

Ya estamos casi todos de vuelta... pero llenos, repletos de incertidumbres. Es cierto que los ajustes de la programación en COPE ya están a punto, los colegios a punto de abrir, los que tenemos la suerte de conservar el puesto de trabajo hemos vuelto rezando. Y el resto no es que hayan vuelto, es que siguen temblando. A la hora de mirar al futuro... hay algo peor que la incertidumbre. Y es algo peor es la incertidumbre reconvertida en el miedo.

Estos son los 'miedos' a los que ha hecho referencia Expósito en su monólogo

1. Hay miedo, que no incertidumbre, ante un Gobierno gigante de tamaño y mínimo en la gestión de las cosas. Porque no hay quien aguante que seamos los peores en todo. En déficit, en deuda, en paro, en ERTES, en Cáritas... en contagios y en muertos y mientras el figura tan pichi. Por no decir, desde el cariño, tan chulo.

2. Hay miedo a perder el trabajo. A que la economía se derrumbe y a que no nos llegue ni para pagar los impuestos. Y es que para ti, autonómo, la prioridad no es la hipoteca, el alquiler del local o las nóminas. Hemos llegado a tal nivel de control que la prioridad es pagar impuestos y más y más impuestos.

3. Miedo a que Europa no pueda, no llegue y no soporte la situación. La misma Europa que a su estilo dijo no al procés... tiene ahora a unos cuantos ultras intentando asaltar el Parlamento Alemán.

4. Miedo a los socios de Sánchez... ¡Qué panda! Con Pablo Iglesias que sigue siendo vicepresidente. Te lo juro.

5. Por supuesto hay miedo al coronavirus hasta que llega la vacuna. Por cierto... ¿Llegará la vacuna de la responsabilidad individual?

6. Miedo a que los hospitales no den abasto como hace unos meses y a volver al cole.

7. A los okupas, que no son más que un ejemplo más del desgobierno, de la anarquía y del caos. Y es que Podemos co-gobierna España como si esto fuera la Asamblea de la Facul o del insti.

8. Hay hartazgo de propaganda yuppie. El Aló Presidente de esta mañana ante los grandes empresarios ha sido el postureo más falso que veamos en nuestras vidas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una conferencia bajo el título 'España puede. Recuperación, Transformación, Resiliencia' que sintetiza el espíritu colectivo al que el presidente invita a la unidad de la sociedad civil y de las instituciones ante la pandemia del Covid-19, en la Casa de América, en Madrid (España) a 31 de agosto de 2020.EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL

9. Hay miles y miles de personas, si no millones.. con miedo a ponerse en la cola de Cáritas. Miedo a no tener ni siquiera para comer o para pagar el alquiler.

10. Hay miedo a la miseria infinita en África y en los vecinos del sur. Y a que se tiren al mar hacia Canarias o por el Estrecho. Miles y miles de almas que no tienen nada, absolutamente nada que perder.

11. Hay miedo, que es mucho peor que incertidumbre... a que no se paguen los ERTE, a que colapse la Seguridad Social con las pensiones, a que no entre la publi.. a que la PYME en la que trabajas no abra nunca. Miedo a que no funcione nada en esta España nuestra con una administración insoportable

El sector educativo merece un aplauso

Y mi PD: no paramos de hablar de Celáa y de un señor desaparecido que dicen que es ministro de Universidades y se nos olvida la pieza clave del puzzle: el maestro, la profe la seño...

Hablamos de los padres negacionistas y nos hemos olvidado de esas profes de la guarde o infantil (casi siempre son mujeres, por cierto) que limpian a los niños, les dan de comer y les achuchan. Aplaudimos durante meses, a las ocho de la tarde, a los sanitarios... con todo el merecimiento. Faltaría más. Pues durante estas semanas y meses... aplaudamos al maestro.