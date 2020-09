Expósito: "Pedro Sánchez es capaz de plantarse en Pedralbes y pedir perdón"

Audio

Concluimos esta primera semana completa de septiembre. Vuelta al cole, vuelta al curro (los que tenemos esa suerte) en espera de la vacuna entre la esperanza, los vaivenes y hasta la desesperación.

¡Y vuelta al politiqueo! ¡Y qué vuelta! ¡Vaya panda! ¡Qué nivel! ¡Joder qué tropa! Que dijo Romanones y parafraseó Rajoy.

Unos cuantos nombres propios me sirven para ilustrar este panorama, esta semana... esta España nuestra (o lo que queda de ella).

Quim Torra, Pablo Iglesias, Bárcenas, y hasta Pedro Sánchez sobre el etarra Igor González Sola.

Por orden... hoy 11 de septiembre se celebra la Diada. Festividad en Cataluña que se ha convertido en una fiestuki indepe. Con atentado yihadista, con hecatombe económica, con pandemia... todo da igual. Lo importante es proseguir con el legado de los pujolone, con la paranoia de Puigdemont y, ya de paso, proseguir con la ruina de esa parte de España que se llama Cataluña.

¡Qué plastas! ¡Qué lunáticos! y ¡Qué manera de suicidarse!

Lo último del autor de "las bestias hediondas que hablamos español" es que el Rey Felipe y Pedro Sánchez pidan perdón por el fusilamiento de Companys, por la guerra civil, por los campos nazis...

Problema. Como me dijo ayer mi amigo Toñín, el problema es que el presidente del Gobierno es capaz de entrar al trapo y pedir disculpas. Lo mismo que se lamentó con el etarra que se suicidó el otro día.

Pedro Sánchez es capaz de plantarse en Pedralbes y pedir perdón.

Segundo nombre propio de la semana. Y de la próxima y del mes que viene... Pablo Iglesias. No solo no se entera de la misa la media (y no me extraña) sino que además se está confirmando como un bocas que es la manera más o menos fina de calificar al notas, al chivato o al bocazas.

Nadia Cálviño confirmó aquí, con Herrera en COPE, que no le dijeron nada de la fusión entre la Caixa y Bankia porque no se fiaban. Bueno, lo digo de otra manera.

Respuesta del líder de su secta: que en el rifi rafe anterior, hasta Pedro Sánchez le pidió disculpas por no contarle lo del Rey Juan Carlos.

Pero es que esto no termina aquí porque Pablo Iglesias tiene sobre la mesa el marrón de la ex... asesora y se están descubriendo poco a poco los métodos mafiosos y macarras de esa cúpula de Podemos. Unos métodos muy poco progresistas, reformistas y feministas, por cierto.

Y tercer nombre propio de la semana: Luis Bárcenas. Ese santo varón que ahora -lo que son las cosas- sirve a la supuesta izquierda para oponerse a la oposición.

Y esta semana he rememorado aquella Entrevista a Bárcenas, hace ya 10 años. En el despacho de un abogado mediador, todo parabienes, que todo era un montaje, que pobre Mariano. Y eso si, que no nos vieran juntos, él salía por su lado y Álvaro Martínez y yo por otro, él conduciendo un Seat 600, mirando por la ventana del despacho, descorriendo los visillos. De película.

Y viendo todo ese numerito desde hoy, como que no me extraña. Igual por aquella aquellos Almagro paseaba disfrazado Villarejo. De nuevo. ¡Menuda pandilla! y ¡peazo marrón que se va a zampar Pablo Casado!.

Y mi PD: Termina una semana que ha servido para afianzar la ignominia. La semana del lamento de Pedro Sánchez por el suicidio de Igor González Sola.

¡Qué error del presidente del Gobierno! ¡Qué inexplicable! y ¡Qué patada sobre la lápida de las víctimas de ETA

Rula por las redes un vídeo de Toñi, es la madre de Silvia. Silvia fue aquella niña que ETA mató en el atentado con coche bomba en la casa cuartel de Santa Pola.

La memoria de Silvia, y la del otro señor que murió en aquel atentado mientras esperaba al autobús. Toñi y otras casi mil familias, ¿no merecen una disculpa?

¿Un apoyo nauseabundo de Batasuna (para lo que sea) compensa ante tamaño insulto?

La situación económica es gravísima, la sanitaria es muy preocupante... pero la cuestión de la dignidad y el honor está absolutamente bajo cero.