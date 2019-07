Expósito: "El Papa con Putin y nosotros con Murcia y Navarra"

Vídeo

Ayer se reunió el papa francisco con Vladimir Putin en el Vaticano. Sobre la mesa: el nuevo orden mundial con tres focos fundamentales: Siria, Ucrania y ¡ojo!... Venezuela.

Mientras tanto... Aquí anduvimos devanándonos los sesos con el futuro de la investidura en la Comunidad de Madrid, con Pedro y Pablo que negocian ministros, con la Región de Murcia y con el pacto cómplice con Bildu en Navarra.

No es por ponerme estupendo. No me quiero venir arriba. Ni ir de "snob". Pero me pasa lo mismo que cuando nos vamos de viaje para hacer La Linterna desde cualquier rincón del mundo, que vuelves a España y se te cae el alma a los pies.

El Papa Francisco y Vladímir Putin charlaron durante algo menos de una hora sobre el nuevo orden mundial. La nota oficial habla de cordialidad, intercambio de presentes, que si Putin llegó una hora tarde... Lo seguro es que estos dos hombres, dos de los cuatro hombres más importantes del mundo hoy en día, hablaron de la reorganización del mundo desde tres ángulos muy concretos. Ucrania y la reedición de la gran Rusia; Siria y el fin del DAESH y Venezuela.

Alguien me planteó este mismo escenario, hace unos meses caminando entre la multitud por el puente Simón Bolívar. recuerdo cómo me planteaban los equilibrios de las grandes potencias y cómo se divisaban las posibles salidas a cada una de las crisis.

Resumiendo: la tesis era la siguiente: China seguirá dominando las materias primas en África, Rusia gestionará Siria y Estados Unidos Irak tras la derrota oficial del DAESH. Y en Venezuela, ¡ay los pobres venezolanos!, habrá que resolver cómo y donde se refugia el régimen.

Por partes. Ucrania es el botón de muestra del poderío de la nueva gran Rusia. Vladimir Putin actúa como un nuevo zar y, por lo fuerza de los hechos y de los tanques, se anexionó Crimea... Y si se apura, lo que le dé la gana.

En siria es clave el puerto de tartush. Rusia ha conseguido salir al Mediterráneo... A nuestro Mediterráneo. Y lo ha logrado ganando la guerra en Siria...Y lo ha hecho por aplastamiento.

Como alguien me explicó y pude ver con mis propios ojos: Mosul se reconquistó puerta a puerta, calle a calle, por el ejército irakí con Estados Unidos. Por su parte, Siria se recuperó por el aplastamiento del ejercito ruso.

“Nosotros atacamos, ellos aplastan”, me dijeron tan gráficamente.

Es más, en ese complejísimo escenario de Oriente Medio se da la circunstancia de que Rusia es el único agente que se habla con todo el mundo. Compruébalo. Rusia con Isrsel e Irán, con Siria e Irak, con Turquía y la Unión Europea, con el Papa y con Hizbulá.

Quédate con esta clave: "Rusia es el único actor que se habla con todos".

Y tercera pata. La que nos toca más de cerca, al menos en el corazón. Venezuela.

Cómo me habría gustado estar presente en ese encuentro entre el Papa y Putin. O, que Dios me perdone, tener un micrófono espía bajo el tapete. Porque me da que Venezuela fue el capitulo principal de esa reunión.

Cabe recordar que la Iglesia se enfrenta y malvive con el régimen de Maduro. Desde dentro, y que asiste a los más desfavorecidos entre los más desfavorecidos del país.

La Iglesia tiene más y mejor información que nadie de lo que está pasando en Venezuela. De lo que está pasando y se está muriendo. Y más allá de tocar las narices a Rusia, aquella región del mundo, le importa lo justo.

De hecho, hace pocas semanas, Putin ordenó el repliegue de sus "asesores" militares en Caracas y de los mercenarios rusos allí desplazados en apoyo a Maduro. Sin duda, más que un gesto de retirada.

El nuevo orden mundial. nada más y nada menos.

Y nosotros, con un lío en Murcia, con lo mismo en Madrid, con la preventa de Navarra y con Podemos o su entorno a puntito de entrar en el Consejo de Ministros.

No me quiero poner estupendo, pero me da a mi que nos estamos pasando de… Paletitos.