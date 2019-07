Expósito: ''Un nuevo concepto geoestratégico: Chináfrica''

Sin novedad en el frente de pactos, pre pactos y post pactos. la tomadura de pelo integral en que se ha convertido la política española sigue su marcha. inasequibles al ridículo y al bochorno. Entre frases grandilocuentes, debates absurdos, mentiras y gordas, postureos varios y acuerdos inconfesables. Desde un Pedro Sánchez que insiste en las abstenciones de quien sea o en los síes hasta de batasuna, a un Pablo Iglesias al que solo le importa un ministerio para seguir residiendo, ya como señor ministro, en su casoplón, pasando eso si por los casi líderes territoriales de casi todos los partidos que no saben cómo hacerse los importantes para reinar, influir o salir en la foto en su reinito de taifas.

La semana que viene hay sesión de investidura, y esto no hay quien lo aguante. ¡Qué espectáculo! Así que agradezco enormemente que me hayan invitado a participar en un curso de verano de la universidad de Burgos, esta mañana. Donde he aprendido mucho y he escuchado a gente muy interesante sobre el papel de las fuerzas armadas de España en las misiones en el exterior. He compartido mesa con el Coronel Juan Mora del Instituto Español de Estudios Estratégicos y con el Coronel Juan Bustamante del estado mayor conjunto.

Y ahí en medio, de ese nivelón, he comentado nuestros viajes, mi visión y el papel de la opinión pública. Así que, insisto, gracias. Por sacarme una mañana y parte de la tarde del escenario principal del sainete político patrio que nos ocupa. No sé si lo sabías, yo he tomado notas esta mañana. hhora mismo hay cerca de 3.000 soldados españoles repartidos por el mundo en 15 operaciones. Desde hace 30 años que se iniciaron las misiones de España en el exterior, han participado 160.000 soldados.

Hoy se extienden por Somalia, por el golfo de Guinea., el Mediterráneo, el Báltico, Mali, Senegal, Irak, Líbano. Con labores de reconstrucción, pacificación, adiestramiento, más solidaridad, desarrollo, gobernanza y colaboración cívico-militar de todo tipo. Supongo que otras misiones menos confesables, también. Y me ha parecido muy interesante escuchar las dificultades logísticas y organizativas de cada uno de esos despliegues, y sobre todo, atender a los nuevos riesgos y amenazas en el mundo, desde los nuevos modelos de guerra al papel de España en la aldea global.

Pero me quiero detener en un aspecto interesantísimo del curso, y es lo que se ha denominado como “chináfrica”. En otros cursos aprendí la expresión caoslandia como la enorme región del mundo donde los conflictos armados son contantes en aquellos estados fallidos. Pero hoy ha sido la primera vez que he visto en una proyección, el mapa de chináfrica. Se calcula que más de 10.000 empresas chinas se han expandido por el continente africano. En sectores como energía, minerales, infraestructuras y tierras raras. Los motivos de este expansionismo chino en nuestro vecino del sur, la oportunidad de negocio, la necesidad de socios en organismos internacionales; la importancia mundial de la nueva ruta de la seda y el creciente número de chinos expatriados de su país.

Es muy interesante apreciar la evolución de la expansión de china entre nuestro vecinos, desde la nueva ley de despliegues militares de 2015 a la base de Yibuti en 2017, pasando por los ejercicios militares conjuntos en Camerún, Gabón o Ghana. Como anécdota,o no tanto, el hospital de la base española Miguel de Cervantes en el Líbano, bajo bandera de la ONU, ese hospital es del ejército chino.

Además, mira qué tres claves:

1.- China participa en la Operación Atalanta contra la piratería en el Índico.

2.- Se calcula que un cuarto de todas las armas que deambulan por África son de fabricación china.

3.- Se prevé la instalación de un nuevo puerto base en namibia, o lo que es lo mismo, China tendrá un puerto en el Atlántico.

Como conclusiones, los expertos auguran que China ha desembarcado en África para quedarse. y que, a la vez, África va a ser el tablero central de la geoestrategia mundial, al menos, la geoestrategia que más nos interesa. Y nos ha de interesar por muchos motivos, la expansión del yihadismo, la bomba demográfica, la riqueza natural de África y el pulso entre las franquicias terroristas en el Sahel. Junta todo eso en una coctelera, y en efecto, tenemos el gran teatro del mundo en nuestra frontera sur.

No me dirás que no resulta mucho más interesante una mañana en un aula como esa del Cuartel General de la División San Marcial en Burgos, mucho más interesante, que aguantar la última salida de Carmen Calvo, el reiterado ruego de Pablo Iglesias o la nueva propuesta populista de vox. Ya, ya sé que es lo que hay, pero me resisto a, de vez en cuando y siempre que me inviten. Me resisto a no salir pitando para aprender y hablar de cosas verdaderamente importantes. Y de paso, dejar a un lado a tanto, del montón.