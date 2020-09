Expósito: "Nos podemos comparar con el Partido Comunista Chino, tampoco sabemos nuestros muertos"

Audio

La hermana Janette, misionera colombiana, una de mis superheroínas favoritas me ha vuelto a pedir que visite Mali para conocer el nuevo centro de formación y cuidado para la mujer que han montado en Koulikoro, al norte de la capital Bamako. Y eso me ha dado pie para soñar y para dar una repaso al mundo. ¡Y cómo está el mundo! Por cierto.

Estados Unidos y Trump

Me encantaría estar en Estados Unidos. Nos encantaría patear Wisconsin y hablar con los negros y con los policías. ¿Cómo es posible que en el país más rico o importante del mundo esté pasando esto?

La gente a tiros por la calle, la NBA casi en huelga, menores paramilitares y un presidente absolutamente surrealista. El político democráticamente elegido más importante del mundo parece estar completamente 'zumbao', echando gasolina al fuego, con esa pinta y esas formas.

Bielorrusia y Putin

O en Bielorusia. Supongo que hasta que nos echaran de allí. El verdadero vencedor del desastre de la guerra de Siria ha sido Putin. Invadió Crimea tan pancho y ya tiene su súper puerto en el Mediterráneo. En Tartush (Siria). El zar Putin tiene un pequeño tentáculo en Bielorrusia que no esconde y que enseña al resto del mundo sin ningún complejo.

África y el COVID

Estamos deseando volver a África, en concreto a las costas de Mauritania y a las costas de Argelia. He citado en varias ocasiones durante estos meses un estudio del Instituto Español de Estudios Estratégicos sobre los efectos del coronavirus en nuestros vecinos del Sur. Y no me canso de hacerlo.

El pánico al COVID se añade a la miseria, a la corrupción sistémica y a la expansión del yihadismo. Si antes... el que podía salía pitando... ahora ni te cuento. El COVID ha machacado, más aún, las paupérrimas estructuras estatales del Magreb y del Sahel. Y los malos se van a aprovechar de eso. Ya lo están haciendo. No hay más que ver el incremento de cayucos hacia Canarias o las mafias con barcos negreros por el Mediterráneo desde Argelia o Libia hacia España o Italia.

China y España

O a China... ¿Qué estará pasando, de verdad, en el centro de China? En Wuhan. Oye, a lo mejor es verdad que han controlado la pandemia pero, ¿cuál será la verdad sobre el número de muertos por coronavirus en China?. ¿Te imaginas? Mira, en eso nos podemos comparar absolutamente con el régimen del Partido Comunista Chino: Aquí tampoco sabemos cuántos son nuestros muertos.

Turquía y Santa Sofía

Y Turquía. Nos encantaría contar desde Estambul qué se respira en la Gran Mezquita de lo que hasta antes de ayer fue Santa Sofía de Constantinopla. Y describir la peligrosísima tensión bélica que se vive en mitad del Mediterráneo entre Grecia y Erdogan.

Colombia y Venezuela

Y claro, me muero de ganas de volver a la provincia de Santander al noreste de Colombia y contar desde allí esas dos corrientes de pobres que chocan en las tronchas bajo el puente Simón Bolívar.

Ayer me lo contó Víctor Ochoa, el obispo de Cúcuta: Miles de venezolanos regresan a su país, a pie, descalzos desde Perú. Y otros tantos venezolanos siguen huyendo desde Maracaibo o Caracas hacia Colombia. Sin absolutamente nada.

La lección portuguesa

En resumen... No se imagina mi superheroína Janette las ganas que tengo de salir pitando y viajar para al menos durante unos días, dejar de hablar de Torra, de Pablo y de Irene y de la enésima chapa de Pedro Sánchez.

Las ganas que tenemos los boinas verdes de 'La Linterna' de COPE de cargar la mochila y calzarnos las botas. Y no sé cuándo, pero lo volveremos a hacer. Y mi Postdata: No todo son guerras y miserias por el mundo. Mira, leo en ABC: Portugal y España, las dos caras de la moneda en los rebrotes del coronavirus

La explosión del turismo portugués en plena pandemia inunda el país vecino de españoles, sorprendidos al ver que no se requiere mascarilla en las playas portuguesas o que Lisboa y Oporto no han cancelado sus ferias del libro.

Firma Francisco Chacón.

Portugal ha pasado el umbral de los 1.800 muertos por coronavirus y deja atrás los rebrotes con una eficacia que supera en un 250 % a las acciones descoordinadas y a destiempo vigentes en España. Al otro lado de la frontera permanecen en tasas alrededor de 300 casos al día.

Portugal. Un ejemplo y una inmensa lección.