Expósito, sobre el coronavirus: “Me parece que nos estamos dejando llevar por un amarillismo exagerado”

El presentado de 'La Linterna', Ángel Expósito, analiza la actualidad de este martes sobre los nuevos casos positivos de coronavirus que se están registrando en Europa, en España y en el mundo, y la repercusión que está teniendo en los medios de comunciación y las redes sociales.

Con toda la gravedad que a buen seguro tiene una epidemia del coronavirus, con toda la importancia para la economía mundial, las consecuencias del “falso” milagro chino etc.

Los efectos, ni que decir tiene, en Corea del Sur, en Irán, lo que no sabremos en África, en el norte de Italia o los casos detectados en España. Todo eso es verdad, pero partiendo de esas bases yo me niego a contribuir a la histeria colectiva.

Me pregunto: ¿Cuántos ancianos han muerto en los grandes hospitales españoles este invierno en los últimos tres meses por gripe normal y corriente ?, ¿cuántos mayores se contagian en un centro de la Tercera Edad? Me temo que cientos. ¿Cuántos niños pillan la gripe en una guardería o en el cole? Y hay vacunas... y no nos vacunamos.

El análisis de Expósito sobre la información del coronavirus

¿Por qué aun habiendo vacuna cientos de miles de personas de grupos de riesgo se siguen sin vacunar? Me parece que nos estamos dejando llevar por un amarillismo exagerado, por un uso de las redes sociales completamente enloquecido y por una exageración que seamos sinceros, nos encanta.

¿El problema es grave? Por supuesto. ¿El riesgo de pandemia existe? También. Pero también es cierto que el índice de mortalidad del coronavirus es del 0,7 % en este lado del mundo. Osea que el 99,3, si se contagia, que ya es difícil, se curan como un virus normal y corriente. Yo sinceramente, con toda la gravedad, me niego a contribuir a la historia colectiva sobre el coronavirus.