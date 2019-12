Expósito: "Un montón de preguntas tras la conferencia del asesino López de Abetxuco en la UPV"

Vídeo

Lo sucedido en la universidad del país vasco, campus de Álava... esa conferencia para la vergüenza del asesino etarra López de Abechuco es la demostración perfecta de que la dignidad de los asesinados por el terrorismo nos importa una higa.

Ponte en el lugar de las víctimas. las viudas de esos muertos. ¿Somos capaces de imaginar qué han sentido sus hijas al ver en el estrado de una universidad al tío que reventó a tiros la cabeza de su padre? ¿Somos capaces de imaginar su miedo, los años perdidos sin papá...? La próxima vez que vayan a la tumba de su padre... ¿qué le dirán?

¿Por qué le llamamos ex etarra? ¿Alguien entendería que llamáramos ex violador a uno de los cerdos de La Manada?. ¿Los asesinos de Marta del Castillo, de los niños de Córdoba o el Chicle son ex criminales? ¿El violador de Ciudad Lineal es un ex pedófilo? y otro más... ¿Bin Laden, Al Baghdadi o Abu Bakar Sekau son ex yihadistas?

Este criminal dio una presunta conferencia sobre derechos humanos y sobre etarras enfermos en la cárcel. ¿Alguien se imagina a uno de La Manada dando una conferencia en la universidad de Pamplona sobre la dignidad de la mujer? ¿Te imaginas a Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño Gabriel, impartiendo una conferencia sobre los derechos de la infancia? ¿O al autor de los atentados de Atocha o las Ramblas dando clases sobre libertad religiosa?

Y aún dicen que habló del miedo que sienten los etarras en la celda de la prisión. ¿Te imaginas el miedo mientras te desangras por un tiro en la sien? ¿Y cuando te ves sin piernas por una bomba lapa? ¿Te imaginas el miedo de los padres de los niños reventados en la Casa Cuartel de Zaragoza? ¿Y el miedo de Miguel Ángel Blanco?