Expósito: "La ministra de Sanidad dimitió por plagio"

El tema de día es la tesis de Pedro Sánchez. Les ha salido tiro por la culata. Tras la dimisión de la ministra de sanidad todo apuntaba a que la siguiente pieza de caza mayor iba a ser Pablo Casado, pero hete aquí que Casado no entra al trapo, que Albert Rivera ha pillado cacho y que el tema se ha convertido en la tesis de Pedro Sánchez.

Un trabajo, por el que obtuvo el cum laude en la Universidad camilo José Cela, titulado “Innovaciones de la diplomacia económica española. Análisis del sector público del 2.000 al 2012”.

Cabe recordar que esta es la tesis de la que Miguel Sebastián, ex ministro de Zapatero, dijo aquello de que se la habían hecho en el ministerio de industria.

El tema es que esto de la tesis de Sánchez viene precedido de la dimisión de Carmen Montón. Una dimisión por plagio, no por las ausencias o las notas, no. La ministra, aunque no lo dijo, dimitió por copiar su trabajo.

Y aquí las pruebas.

Hemos pillado el PDF que publica El País con el trabajo de la ex ministra de Sanidad y para que veas el nivel, a continuación los párrafos del 'copieteo'.

La primera coincidencia está en las páginas 9 y 10. Todo el primer capítulo, titulado “El triunfo del patriarcado” es igual al artículo “Nueva identidad” de la autora mexicana Mónica Pérez publicado el 26 de julio de 2004.

El término patriarcado, derivado de la palabra patriarca, proviene del griego patriárchees, que significa Patria, descendencia o familia; y archo, que expresa mandato. En el Siglo XIII, este vocablo ya se utilizaba para referirse al territorio y al gobierno de un patriarca, persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una colectividad, y posteriormente, en el siglo XVII, se empleó para nombrar la dignidad del patriarca.

La segunda coincidencia la encontramos en el final del primer capítulo. Es un calco de “La maternidad como institución del patriarcado”, publicado por Rosalía Camacho Granados.

El patriarcado, como sistema económico, político y social que oprime y subordina a las mujeres se sustenta y reproduce mediante instituciones, que operan en forma constante y contundente como pilares estrechamente ligados entre sí.

El tercer plagio en el trabajo fin de máster de Carmen Montón está en la página 11. Se copian párrafos de un texto de Alda Facio.

Los derechos ciudadanos se concibieron y consagraron haciendo una clara distinción entre los hombres, sujetos de ciudadanía por pertenecer al ámbito público y las mujeres sin esta calidad puesto que su ubicación y función se encontraba dentro de una institución con otras reglas del juego, la familia.

Cuarta coincidencia, esta vez en la página 25. Copia directamente y de forma literal, la entrada de wikipedia sobre la reproducción asistida

El éxito de la fecundación in vitro dio impulso a las actuales técnicas de reproducción asistida. Así, en 1984 nació en California un niño concebido con un óvulo donado, y en Australia, una mujer dio a luz un bebé procedente de un embrión congelado.

Quinta coincidencia. Aquí el plagio es continuado... Hay varias páginas idénticas e incluso copia varios gráficos de la tesis doctoral de Ana Martí Gual

La iniciativa de llevar un seguimiento de la actividad de reproducción asistida y de los resultados de la misma fue asumida en España por la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). Inició la tarea de realizar un registro anual a partir del año 1993, instando a los centros a colaborar voluntariamente.

A partir de aquí, la dimisión inevitable de la ministra de Sanidad, el rifi rafe entre Pedro Sánchez y Albert Rivera y todo quisqui a la búsqueda de la tesis del Presidente del Gobierno.

Continuará…