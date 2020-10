Expósito: "Medida a medida y ERTE a ERTE, llegamos a la ruina"

Audio

Se nos llena la boca de medidas y contramedidas. De mentiras --y gordas-- y de medias verdades. No sabemos interpretar las cifras, ni siquiera sabemos cuántos de los nuestros han muerto por coronavirus...

Y, claro, hablamos de quiebras, ertes y ruina como si lo normal fuera que las pymes quebraran, que la gente subsista por un subsidio y que los autónomos se arruinen.

Por todo esto hoy hablaremos de política y de jueces y de Pedro y Pablo y del PP, pero lo vamos a hacer desde un sitio muy especial. Hoy nos hemos venido al epicentro de esta crisis económica.

Estamos sentados en un restaurante. Un local de los que cierran antes de que lleguen los clientes como si fuera el mundo al revés. Hemos encendido La Linterna en El Pimiento Verde, en pleno barrio de Argüelles. Con un puntito de depresión... con un puntazo de pena...

Yo, que reconozco en serio, que aprendí más periodismo en el bar de mi padre que en la Facultad... porque como decía mi padre "aquí se aprende mucha Psicología". Tengo también el convencimiento de que este sector renacerá, como lo ha hecho siempre sudando la chaquetilla, empapando el delantal y currando como bestias. Entre otras cosas, porque no saben hacer otra cosa.

La hostelería, la restauración y el turismo. Esos sectores que según ¡¡¡ medio gobierno de España!!! "no aporta valor añadido" forman parte fundamental de la sociedad y la forma de vivir de los españoles. Son sectores clave de la economía y, eso si, son los principales "paganinis" de esta hecatombe económica y lo que te rondaré.

De entrada la Hostelería, dicho así, no es un señor propietario, gran empresario, multimillonario. La hosteleria, dicho así sin millones de trabajadores... en el más amplio sentido de la palabra trabajadores. Y pagan, además, un congo de impuestos.

Y de ese mega sector dependen proveedores, agricultores y ganaderos. No olvidemos al campo en todo este engranaje económico.

Aquí hago un paréntesis. Un sector entero, de cualquier área económica no puede depender de los subsidios. Llámense ERTES, PER o ERES. El sistema perenne de subsidios se llama comunismo. Y ya sabemos qué supone eso y como acaba, aunque sea el modelo que envidian Pablo, Errejón, Monedero y las súbditas.

De vuelta a la pandemia y analizando esta crisis bestial tras la barra de un bar, me surgen muchas dudas.

Expósito sobre la situación que atraviesa la hostelería

Por ejemplo. ¿De verdad, en los últimos tiempos, es en un restaurante donde más se contagia el coronavirus? ¿Tanto como para cerrar a cal y canto como en Cataluña?

Si es así y se constata científicamente... me callo. Solo faltaría. Pero creo que no estaría de más que se demostrara. ¿No te parece? Y por científicos de verdad, no los de Salvador Illa.

Otra duda. Yo estoy en el centro de Madrid. ¿El virus deambula por la noche o es que al mediodía es más débil?. Porque resulta que se puede comer... pero no se puede cenar... me lo expliquen.

En este sentido no sé. Yo veo que se cumplen distancias, aforos, desinfección, limpieza. ¿Todos cumplimos igual, cada uno en la parte que nos corresponde?

Y así, medida a medida, erte a erte y cliente que no entra a cliente que no entra llegamos a la ruina. A la quiebra de miles de pequeñas empresas y al paro de millones de trabajadores.

¿Y qué haces, si no, cuando no tienes certezas, cuando cada día te cambian la Norma, cuando desde las autoridades se te desprecia... y cuando lo que wue juegas son tus ahorros y los puestos de trabajo de tu gente?

Pues eso. Jo... derte, aguantar como hubieran hecho mi padre y el padre de Jon. Y currar de sol a sol. Sin horario, destrozandote las arterias, los pulmones y la espalda y, eso si, pagando un huevo de impuestos como siempre.

¡¡AH Y MI POSDATA!! Qué pasa? Pues que en demasiadas ocasiones, quienes ponen a caldo al sector, los minusvaloran y hasta desprecian son los que no han dado un palo agua en su vida.

Léase, el ministro de Consumo del Gobierno de España cuando dijo aquello de que este sector, como el turismo, no aportan valor añadido. ¿Te acuerdas?... él si... Garzón y compañía si que aportan valor a la economía española.

Por eso desea el modelo económico de Cuba. Por eso, no se ha visto en otra. Por eso, no se han bajado ni un euro el sueldo de ministrazo de no sé qué.

Por cierto, que yo no me callo chaval.