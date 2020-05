Son las ocho, las siete en Canarias:

Nosotros también aplaudimos a nuestros héroes. Todos los días a esta hora...

Día 1 de Mayo... día del Trabajo. Este primero de mayo debió denominarse "Día del trabajo para quienes tengamos la inmensa suerte de mantenerlo" o "Día del teletrabajo".

Hoy toca detenernos unos minutos en esto de la Economía... real. No solo la macro, que también... el déficit, la deuda pública, los reales decretos o los eurobonos... insisto, también.

La vicepresidenta Nadia Calviño ha presentado sus oraciones a Bruselas.

Pero me voy a referir a los que saben de otro tipo de economía: de pagar impuestos a manta, de discutir y rogarle al inspector de Hacienda... de pagar nóminas y pelear por un crédito... a los expertos en pagar la cuota de autónomos o el IVA trimestral.

Esos expertos en crear 1, 2... 5 empleos en el taller o en el bar y que desde hace un mes no pegan ojo ni por ellos ni por las familias de sus compañeros que son sus empleados.

Los expertos son esos a los que una gran parte del Gobierno desprecia, directamente, porque les considera millonarios, ricos y explotadores capitalistas.

El último desprecio... el de nada menos que una vicepresidenta del Gobierno, quizás no te suene, pero es la vicepresidenta de la cosa ecológica y del cambio climático. Se llama Teresa Ribera.

¿Sabes cuál es el problema? Que una inmensa mayoría de este Gobierno no ha trabajado nunca. Trabajado... de verdad. Más allá de la teta pública, del organismo oficial o de la plaza a capón de la universidad... muchos y muchas no han trabajado nunca. Se siente... pero es lo que hay.

Yo muchas veces a acabo el programa con dolor de garganta, con la espalda como dormida y los ojos al revés... pero esto... tampoco es currar.

Trabajar no es lo que hace... tan cómoda ella... Teresa Ribera. No. Trabajar es lo que hacían mi padre y el tuyo. Como mi suegro o mi madre.

Trabajar, sin comodidad alguna es ll que han hecho los sanitarios, los guardias civiles y la policía. Lo de los políticos y los periodistas... NO es comparable. Ni de lejos.

Trabajar, señora vicepresidenta es tener el culo pelao en la caja del súper, en el camión o repartiendo paquetes. Y eso no es nada cómodo. Trabajar es cuidar ancianos servir cañas y barrer. Y pescar o recoger fruta.

¿Qué pasa?... pues que esta crisis sanitaria, económica y social... va a dejar sin trabajo a millones de trabajadores de verdad.

Y en esta... entramos en el otro capítulo de la economía real. Que es el paro... los subsidios, la dependencia del Estado, la solidaridad y, lo siento, la compra de voluntades de los más débiles por los más... ¿cómo les calificaría?... los más chavistas.

Niños y niñas... esto piensa la ministra de Trabajo de ti. Que no has cobrado aún el ERTE y de ti... que no sabes si podrás recuperar ni cuándo a esos trabajadores de tu pyme.

Una cosa es no tener empatía y otra muy distinta... despreciarte... a ti... niño o niña. Ayer charlamos aquí en La Linterna con el ganadero del toro y veterinario Vitorino Martín. Y me dijo algo que firmo absolutamente... le pregunté qué estaría diciendo su padre, fallecido, el gran Vitorino Martín en esta movida. Y me respondió... "Para crisis... comer con una cartilla de racionamiento".

Quiero decir que saldremos. Fijo. Que peor lo pasaron Vitorino, mis padres y los tuyos. Quiero decir que quienes nos sacaran de esta serán los de siempre. Grandes empresarios que saben pagar impuestos y crear empleo; pequeños y medianos que emprenden, arriesgan, se arruinan y se vuelven a levantar.

Eso si... saldremos si el Gobierno ayuda, si al menos no estorba y si no nos desprecia más.