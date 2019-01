Expósito: "Maduro se consolida hasta 2025 en un estado fallido"

Me detengo unos minutos en Venezuela. en un drama de millones de casi compatriotas que no ha hecho más que empezar. En un rato retoma posesión Nicolás Maduro, o mejor dicho, se consolida el régimen chavista. La categoría, la catadura y el desastre con maduro al frente y con Diosdado Cabello como auténtico caudillo en la sombra se define con una serie de datos que te pongo sobre la mesa, sin interpretaciones posibles, solo números concretos.

En clave económica, Venezuela cerró 2018 con una inflación de un millón setecientos mil por ciento. lo que hace un año costaba un bolívar. Hoy cuesta 17.000 bolívares. Para que compares. Esa inflación de 1.700.000 por ciento se compara con el 1,9 de España y del 1,5 por ciento en la zona euro.

Venezuela es el país del mundo con mayores reservas de petroleo probadas en su subsuelo. A la vez, en la calle no hay nada. el desabastecimiento es total.Se calcula que el éxodo de venezolanos terminará en este 2019 con 5 millones de ciudadanos fuera del país. De éstos dos millones en Colombia El resto repartidos por España, estados unidos y el resto de América Latina.

En clave social, muchos venezolanos, sobre todo venezolanas, son víctimas de la esclavitud moderna, es decir, la trata de personas y la explotación sexual. Según la ONG venezolana paz activa, a comienzos de 2018 200.000 personas habían sido víctimas de trata, cifra que se triplicará hasta las 600.000 en este año. Según el observatorio venezolano de violencia el país cierra 2018 con 23.047 fallecidos violentamente y una tasa de 81,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Venezuela es el país con más muertes por causa violenta en todo el mundo.

En materia sanitaria, datos de la organización panamericana de la salud a marzo de 2018, escucha, para que luego venga Errejón, el listo y moderado de podemos a decirnos que allí comen tres veces al día y se hacen radiografías gratis. El 100 por ciento de los laboratorios están cerrados por falta de reactivos; la mitad de los quirófanos del país no funcionan y no se puede operar de nada por falta de material.

El 88 por ciento de los centros sanitarios reconocen falta de medicinas. el 66 por ciento de las consultas pediátricas no tienen fórmulas lácteas ni nada que se le parezca para afrontar la desnutrición infantil y el dato más atroz, según UNICEF, la tasa de mortalidad neonatal vuelve a cotas de 1990, cotas de hace 30 años con 61 bebés muertos por cada mil recién nacidos.

Estos son los números reales, imagínate cual será la situación laboral, incluso para quien tenga trabajo; la sensación se inseguridad en la calle, imagínate los niveles de prostitución y de miseria. Pues en estas condiciones retoma posesión maduro dentro de un rato, de su segunda legislatura al frente de la hermana Venezuela en otra jornada para la historia.

En otra jornada negra para la historia de América y también para nosotros. porque la relación entre España y Venezuela. La relación entre millones de venezolanos y españoles es casi infinita y que nadie entienda el menor atisbo de imperialismo, todo lo contrario. sencillamente no tenemos derecho a olvidar lo que está pasando allí porque nos afecta mucho más de lo que creemos.

Porque los instigadores de aquello, los asesores y los asesorados de Chávez, de maduro y de Diosdado Cabello son los mismos que aquí gobiernan en los ayuntamientos e influyen en cualquier cosa que huela a antisistema desde la CUP o Batasuna y recuerdo dos escenas que se me repiten desde que hace un año estuve allí, en aquel puente Simón Bolivar entre Venezuela y Colombia.

Cuando los venezolanos me preguntaban sorprendidos, ¿Cómo es posible que no nos diéramos cuenta de lo que es y significa podemos?, Y la imagen de aquella chica venezolana que al acabar nuestra charla se me ofreció para sexo oral, “si me acompaña señor español yo le correspondo por 2 dólares el servicio”.

Esa es la realidad de la Venezuela de la que hoy retoma posesión Nicolás Maduro. la Venezuela que aplaude zapatero, que elogia Errejón y de la que no tenemos derecho a olvidar.