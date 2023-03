Expósito: "Los líderes autonómicos socialistas no quieren que Sánchez aparezca en sus campañas electorales"

Audio

Un día variadito: precampaña electoral (Virgen Santa, la que se nos viene encima), la guerra (que no deberíamos olvidar), la tal Clara Ponsatí una de las fieles de Puigdemont que vuelve a España... Sí, sí, a España. Y un par de noticias sobre guardias civiles que debería hacernos, cuando menos, reflexionar.



Sobre la campaña electoral, dos protagonistas y una artista invitada: Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con Yolanda Díaz por ahí zascandileando. Digamos que Pedro Sánchez se han encomiado a sí mismo. Se mira al espejo y se rompe, se ve en un cartel y flipa, camina luciendo esos andares y se besa. El problema es que, como en El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen, el Rey va desnudo.



Los suyos no le quieren ver ni en pintura. Ninguno, lógicamente, lo dicen abiertamente pero ni Fernández Vara, ni Ximo Puig, ni García Page o Francina Armengol quieren que aparezca en sus campañas electorales de las autonómicas.



Enfrente, el que manda en Podemos (o lo que quede de ellos) que no es otro que Pablo Iglesias. Manejando, manejándolas a su antojo desde sus tertulias o su tele digital. De aquellas tertulias de la tele donde nació, a la SER. De la televisión iraní a Roures. Total, sigue en lo mismo. Digamos que el ex macho alfa return.



Y con él Yolanda Díaz, súper Yol divina de la muerte, que de mayor quiere ser Pedro Sánchez y, a la vez, pretende acabar con quien la puso ahí el propio Pablo.



Con este panorama tan confuso y hasta absurdo se presenta el Gobierno a las elecciones. Todo cálculos, todo imagen, todo propaganda.





La guerra en Ucrania

Sobre la guerra (insisto, no nos olvidemos), comienzan a llegar los tanques a Ucrania. El ministro de Defensa, Oleksii Reznikov, anunció la llegada de los primeros tanques británicos. “Estas fantásticas máquinas pronto comenzarán sus misiones de combate”, ha dicho.



A la vez, las Fuerzas Armadas ucranianas han denunciado que el ejército ruso lanzó anoche 15 drones tipo Hashed 136 contra Ucrania, cuyas defensas aéreas han logrado derribar 14 de esos aparatos.





Y Clara Ponsatí, que vuelve a Cataluña tras cinco años huida: «No he venido a pactar con el Estado, sino a plantar cara», dice. La eurodiputada de Junts admite que su regreso no la llevará a prisión, tras la derogación de la sedición. Otra vez, gracias Pedro.



Y una penúltima para pensar. Cinco guardias civiles heridos tras ser recibidos a tiros en un chalet de El Moralet en Alicante, donde iban a practicar un registro antidroga a las siete de la mañana. El presunto autor de los disparos, que se había atrincherado con una escopeta, ha sido detenido y también han arrestado a su hijo.



Y me imagino a esos guardias estos días atrás al conocer la detención del general del Tito Berni, la dimisión por corrupción de la directora general, el caso cuarteles o la foto de los tenientes generales posando tras María Gámez.





La decisión del Supremo sobre Pérez de los Cobos

Y mi posdata: Hablando de guardias civiles...

La Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por el coronel Diego Pérez de los Cobos y declara nulo su cese al frente de la Comandancia de Madrid, cese que ordenó el ministro del Interior Grande-Marlaska.



Así, el Supremo anula la sentencia de la Audiencia Nacional que dio por bueno el cese, de manera que se confirma la decisión anterior, adoptada en primera instancia por el Juzgado Central y que anuló el cese porque no se ajustaba a derecho.



Ya no sé cuántas veces van: ¡Qué papelón, Marlaska, qué papelón!