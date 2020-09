Expósito: "Los alumnos del régimen criminal están en la Moncloa porque el presidente les ha puesto ahí"

Audio

Déjame un par de minutos para huir de la actualidad española pura y dura. Para dejar a un lado la insultante negociación de los Presupuestos, la quiebra de la economía, los últimos e incomprensibles datos del covid...

Dame un ratillo que luego sigo con la Kitchen, con la ex de Pablo Iglesias y con Torra.

Titular de esos que, aún sabiéndolo, te deja helada la sangre:

El patrón que han seguido las violaciones de derechos humanos y crímenes registrados en Venezuela desde 2014 corresponden a crímenes contra la humanidad, afirma la Misión Internacional de Investigación de la ONU.

Los crímenes identificados “fueron altamente coordinados conforme a políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizada y sistemática, por lo cual llegan a ser crímenes contra la humanidad”.

Los crímenes identificados van desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, en una serie de 223 casos que la Misión pudo investigar y documentar en detalle, a pesar de que el Gobierno venezolano le ha negado la autorización para que sus miembros entren al país.

Como digo, esto no es nuevo. Las salvajadas contra los venezolanos, las checas distribuidas por todo el país y la sangre, el hambre y la miseria absoluta no son nuevas. Todo forma parte de una estrategia chavista y supuestamente bolivariana para afianzarse en el poder con el paraguas de una dictadura comunista bestial.

Y para ello es fundamental machacar a los propios. Humillados, destrozados, hambrientos...

Te doy mi palabra, mientras escuchaba esto en el puente Simon Bolívar me temblaban las piernas. Solo con pensarlo.

El tema es que esa "revolusión" tuvo y tiene una pata fundamental: la expansión internacional. Cuba, Nicaragua, Bolivia, Argentina... Grecia -hasta que estallaron- y España, donde están en la Moncloa.

Los crímenes contra la Humanidad que certifica la ONU no nos deben sonar tan lejos. Porque esos criminales -no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas- han formado y han pagado una pasta a quienes hoy negocian tus presupuestos del Estado con Otegui y con Rufián. Y nosotros, aquí fijándonos en Torra y en el Valle de los Caídos.

Decía Herrera esta mañana. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Exactamente lo mismo que se preguntaba aquella señora. Famélica, llorando, muertecita de hambre.

No. Venezuela no está tan lejos. Por eso me parece incalificable que desde la Unión Europea, y no te digo desde España, blanqueemos al régimen criminal justificando de tapadillo unas elecciones fraude. Otra vez. Ahora con Borrell al frente.

No podemos ser tan cínicos, tan falsos ni tan suicidas. Ni tan cobardes. ¿Te acuerdas?

Esto es de manual. Primero toman la universidad, luego crean círculos y CDR, después llegan al poder local y regional y así hasta la Presidencia.

Y todo ello, y esto es clave, mientras subsidian a la población, reparten comida, se cargan las instituciones, van de feministas siendo más machistas que nadie y gestionando la miseria. Y, por supuesto, controlando la educación.

No. Venezuela no está tan lejos. Los alumnos del régimen criminal están en la Moncloa porque el presidente del Gobierno les ha puesto ahí.

PD: No olvidaré jamás aquel viaje entre Cúcuta y Pamplona camino de Bogotá. La crisis de los caminantes que huían miserables y descalzos, a pie, hasta Perú.

La ONU advierte: esos casos están relatados en un informe de 411 páginas que ha revisado 2.891 casos para corroborar el patrón que han seguido estos crímenes en Venezuela, que, “lejos de ser aislados, fueron coordinados y cometidos conforme a políticas estatales”.