Expósito: "Leopoldo López es un símbolo"

Audio

La imagen de Leopoldo López en la puerta de la residencia del embajador de España en Caracas fue impresionante. Por su fuerza, por la puesta en escena, por lo que significa desde tantos ángulos. Te lo contamos en directo aquí en ‘La Linterna’ con esa sensación de estar viviendo unas imagen no sé si para la historia, pero casi. Enseguida vuelvo con Leopoldo López, pero antes déjame que me detenga en los muertos. Nos centramos en la geo estrategia y en el futuro político, en los nombres propios, y con razón, pero hay otros nombres que reflejan perfectamente la terrible realidad de Venezuela. Me refiero a Yoifre Hernández Vásquez de 14 años y a Yosner Graterol, de 16.

El primero, Yoifre, falleció en la clínica Ávila de Caracas por un disparo en la cabeza. 14 años. Se estaba manifestando en el barrio de Altamira de Caracas. 14 años. El otro, Yosner, resultó herido hace días en la Victoria en el Estado de Aragua. Tenía varios disparos en el cuerpo. Resistió un par de días, pero no aguantó.

Desde el 1 de enero hasta hoy, oficialmente, han muerto 57 personas durante las protestas, a manos de la policía, el ejército o las bandas chavistas. Todos a balazos. ¿Te lo imaginas? Y ahora vuelvo con la geopolítica. Lo primero. ¡Chapeau! por la decisión del Gobierno de España, del Ministerio de Asuntos Exteriores y por el papel que en toda esta crisis está jugando la embajada de España en Caracas. Que Leopoldo López y su familia estén acogidos en la residencia del embajador español Jesús Dilva tiene todo el significado político y diplomático.

Desde que se les está salvando la vida, hasta que se apuesta por el futuro. Ya era hora por parte de nuestro gobierno. Ya era hora de España nos pusiéramos al frente de la Unión Europea ante este drama. Ahora toca gestionar esta decisión y las que vendrán. Toca gestionarlo con los socios. Con Pablo Iglesias y compañía. Los mismos que dejan con el culo al aire a todo un Gobierno de España cada vez que pueden. En cuanto al propio personaje. Leopoldo López, hijo. Todo indica que está llamado a lo más alto en el liderazgo de Venezuela. Es cuestión de tiempo y de elecciones. Y que la oposición permanezca unida, que esa es otra.

La aparición de Juan Guaidó fue producto de la oposición venezolana en Estados Unidos, en España, en Colombia y en la propia Caracas. Y como fuere han de seguir así. Leopoldo López es un símbolo. Guaidó fue y es fundamental, ha sido el resultado de un acuerdo impensable hace meses. Sin duda, tiene todo el futuro a largo plazo, pero el símbolo es Leopoldo López. Por su resistencia, por la cárcel, por su liberación y por la imagen de ayer, que dio la vuelta al mundo, en la embajada de España en Venezuela.

En este sentido, algunos recordatorios, desde la relación de Felipe González con él a su defensa por Alberto Ruiz-Gallardón. Pasando por los viajes a España de su esposa Lilian Tintori pidiendo apoyo o su propio padre, Leopoldo López, candidato del PP para las próximas elecciones europeas. Terminamos una semana clave, otra, en la historia de Venezuela y por lo tanto, en la historia de toda esta parte del mundo que hablamos en español.

Paso a paso, golpe a golpe, verso a verso, gesto a gesto, el futuro es inexorable. El régimen chavista no podrá soportarse a sí mismo por mucho más tiempo. Es una guerra entre pobres de solemnidad, y un poder repugnante. Una guerra por unas medicinas o un plato de comida que enfrenta a cualquier madre con unos generalotes de opereta bufa.

España, por fin, estamos en el centro del problema con un papel clave en lo político y en lo diplomático. A ver cómo se lo explica Pedro Sánchez a su socio principal, todo progresista y reformista. A Pablo Iglesias, que, dicho sea de paso, sigue apoyando a Maduro, al régimen y a Diosdado Cabello. Y es que es de bien nacido ser agradecido. No olvidemos el pastizal que cobraron del régimen y que por cierto no han devuelto ni un euro.