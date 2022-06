Expósito: "¿No habíamos quedado en que se habían acabado para siempre las mayorías absolutas?"

Audio

Tras la pasada de Juanma Moreno Bonilla en las elecciones andaluzas hechas mil y una valoraciones. Lo primero que me vino a la cabeza anoche en Sevilla fue la famosa pregunta que se hace Robert Redford en la película "El candidato", al final, nada más ganar las elecciones: ¿Te acuerdas? Pues eso ¿Y ahora qué?

1.- Moreno Bonilla lo dijo al terminar su comparecencia el domingo por la noche en el cuartel general del PP: "A Trabajar, a trabajar y a trabajar".

2.- Me da a mi que, en lo personal, debe ser muy difícil gestionar una victoria así. Esta mañana, cuando nos hemos saludado, Juanma me ha dicho una cosa: "Humildad, Expósito, humildad". Eso es lo que decían nuestros padres (que ya no están) al ver un triunfo viniendo, como venía de absolutamente NADA.

3.- Mira qué datos me pasa mi colega Ricardo Sánchez dio tres mítines en esta campaña andaluza:

En Sevilla el PP logra 140.000 votos y el PSOE 82.000. En Cártama, el PP consigue 4.600 votos y el PSOE 2.200. Y en Cuevas de Almanzora (Almería) PP 2.200 y el PSOE 1.600 votos.

4.- De vuelta a lo personal ¿Te imaginas cuántas pelotas le van a salir, desde ya, a Juanma Moreno Bonilla ? ¿Cómo asimilar la corte de chupópteros y correveidiles ? ¿Cómo conseguir esa humildad, ese autocontrol y que no se te suba a la cabeza el inmenso éxito?

5.- Clave interesante: La gente vota por cosas muy lógicas. Y como reacción: se vota por el Falcon, por los homenajes a etarras, por los indultos del procés, por los escupitajos de Rufián, por el casoplón de Galapagar, por las medias tintas ante Putin, por los anti OTAN.

Por Argelia, por el ridículo ante Joe Biden, y por el miedo al futuro.

6.- Me pregunto: ¿Hay alguien detrás de Pedro Sánchez? ¿Quién es su número 2? ¿Adriana Lastra en serio? ¿ No es coña? ¿Qué piensan de todo esto los García Page, Fernández Vara y Lambán? ¿No hay nadie que se atreva a decirle, sinceramente, la verdad? ¿Tanto miedo le tienen, son tan súbditos y súbditas tan cobardes que nadie se atreve a decirle que el Su Sanchidad va desnudo?

7.- Reitero un titular que ayer me sopló Alberto Escalante. Nos hemos tirado meses dudando de si Moreno Bonilla iba a ganar a lo Ayuso o lo Mañueco y hete aquí que, ni la una ni lo otro. Ha ganado a lo Juanma. Y me pregunto: ¿No habíamos quedado en que se habían acabado para siempre las mayorías absolutas?

8.- Interesante la reacción de Alberto Núñez Feijóo. Mejor dicho su ausencia en la histórica noche. Mensaje a los territorios: El protagonismo del éxito es para el ganador. Núñez Feijoó sabe que su futuro depende, en gran medida, de Isabel Díaz Ayuso, de Moreno Bonilla y de López Miras o Mañueco. No tanto al revés.

9.- Y le queda año y medio en el poder. Sánchez más Yolanda Díaz, Garzón, Irene Montero, Ione Belarra y Echenique van a seguir ahí un año y medio. O no. Porque visto lo visto empezarán las traiciones, las deserciones, los reposicionamientos y las puñaladas del Rufián de turno.

Y 10 Mi posdata.

Y termino como empecé ¿Y ahora qué? A trabajar.