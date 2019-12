Expósito: "Gracias por el Premio Machete 2019, ya quisiéramos parecernos a los boinas verdes"

Vídeo

Acabo de recoger el Premio Machete que otorga el mando de operaciones Especiales del Ejército de Tierra, un premio otorgado en reconocimiento por el apoyo a las al Mando y en especial por nuestros programas especiales en los que dimos a conocer las actividades realizadas por la Unidad en Irak y los apoyos prestados durante las inundaciones de la Vega Baja en Alicante.

A lo largo de estos años he tenido el placer, la suerte y el honor de ver cómo trabajan en ambientes muy distintos. He hecho programas en pleno Bagdad, en una base norteamericana, rodeada de T-Walls y escuchando como los nuestros entrenaban a los soldados iraquíes. En aquel viaje aprendí lo que significa el trabajo de estos hombres. Pero no sólo he comprobado cómo es su labor fuera de nuestras fronteras. Este último año el alcalde de una pedanía alicantina me contaba con lágrimas en los ojos como los “boinas verdes” se dedicaron a rescatar a los habitantes de su pueblo de las riadas; como desde un camión iban recogiendo a los afectados, como les sacaban del agua y sobre todo como les daban abrigo y consuelo.

Debo reconocer que el grupo de WhatsApp que tenemos los colegas de COPE que habitualmente somos el grueso de nuestras Operaciones Especiales en África, América u Oriente Medio... Nuestro grupo se denomina Boinas Verdes. Y eso es así por algo.

Ha sido un absoluto honor recoger ese premio. Con todas las distancias del mundo a su favor puedo asegurar que nos sentimos un poquito como esos comandos de boinas verdes.

Ya nos lo dijo el Teniente Coronel Espinar aquella madrugada en Bagdad cuando nos despedíamos para subirnos al blindado. "¿Sabéis que?... trabajáis como nosotros".

Ya quisiéramos. Ya quisiéramos trabajar como vosotros. Parecernos a vosotros, resistir como vosotros y tener vuestros valores.