Expósito: "El Gobierno cambia la norma antidesahucios para dar amparo a los 'okupas' que cometan un delito"

Hace ya unos años tuve el honor de escribir semanalmente un artículo en La Vanguardia bajo el pseudónimo El Mirón Perplejo. Recuerdo que publicaba todos los miércoles y que compartía página, nada más y nada menos que con Francesc de Carreras.

Aquella página me servía para escribir sobre cosas alucinantes, sorprendentes o inauditas, que me dejaban perplejo. Bueno pues hoy no daría abasto. Porque la actualidad no hace más que producir eventos, noticias, debates y ocurrencias que dejarían perplejo al más espabilado.

1.- Asunto vacunas y políticos o responsables que se han saltado la fila. Desde el consejero de Sanidad de Murcia a unos cuantos alcaldes de sus pueblos. Ni que decir tiene que es un error evidente que a alguien se les debería haber ocurrido que eso NO se hace, pero con lo que alucino es con la doble vara de medir. Porque el consejero murciano del PP dimite, ¿pero los alcaldes 4 del PSOE y uno 'indepe' en Cataluña... siguen siendo alcaldes? ¿Tan panchos?

2.- Asunto Elecciones catalanas. El mundo mirando a Washington o contando muertos y nosotros con la barretina. Con un candidato que sigue siendo ministro, con el otro huido y con no sé cuántos inhabilitados o en la cárcel. No tenemos remedio.

3.- El consejo de ministros con un vicepresidente que no se fía del jefe y viceversa. Más allá de las tonterías y provocaciones que dice el líder supremo ¡Oh amado líder! con tal de salir en las portadas y tertulias. Cada día que pasa se requete-confirma que el gobierno es la banda que dispara torcido o el ejército de Pancho Villa. Y todo ello, sin contar con los socios.

¿De verdad no pasa nada cuando un vice dice eso del presidente del Gobierno? Si un vicepresidente no se fía de Sánchez y el tío va y lo dice, ¿nos podremos fiar nosotros como votantes y contribuyentes. Nos podemos fiar de ellos?

4.- Me dejan perplejo, alucinando. Las prioridades, con la que está cayendo. Y el marketing descarado y la falta de empatía. Porque no es que 'Su Persona' y el otro se crean superiores, que se lo creen, es que nos creen inferiores a todos. Como si fuéramos súbditos. Como si fuéramos las súbditas a las que dicta los tuits, a las que controla el móvil o distribuye por ministerios. Bueno pues a mí, no me da la gana. Así que entre la perplejidad y el cabreo yo no me voy a callar.

5.- El Poder Judicial. El control que sin ningún reparo y con todo el descaro se pretende ejercer sobre el Estado de Derecho. Fiscalía, Consejo, los nombramientos y en la meta el Tribunal Constitucional. En este sentido me pregunto sinceramente: ¿De verdad los jueces que forman parte del Consejo de Ministros están de acuerdo con esto?

A saber: Margarita Robles ministra de Defensa, Juan Carlos Campo ministro de Justicia y Fernando Grande Marlaska ministro del Interior ¿En serio estos tres jueces o magistrados (temporalmente ministros), están de acuerdo con este asalto al Poder Judicial?

Y la guinda: el Gobierno cambia la norma antidesahucios para dar amparo a los «okupas» que cometan un delito. El Ejecutivo modifica por sorpresa la norma antidesahucios en el decreto que regula la creación del consumidor vulnerable. O sea, que te puede caer la mundial si pones el himno de España por delante del casoplón de Pablo Iglesias, pero, eso sí, puedes ocupar, o sea robar, una casa.

Y dejo para el final, mi posdata: a modo de resumen del programa educativo del buen chavista. Porque en primero de chavismo se da cómo controlar la Justicia por lo que pueda pasar. En segundo, se da cómo controlar la educación por aquello de las generaciones futuras y ya en tercero, se da cómo callar a los medios de comunicación críticos.

Luego viene el máster que en su caso es cómo acabar con la Jefatura del Estado en cuatro o cinco sesiones. Y en todo eso están. Gracias, Pedro.