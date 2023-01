Expósito: "Si no fuera por las perspectivas de voto, ¿rectificaría el PSOE con la ley del 'Solo sí es sí'?"

Audio

Tres focos adonde dirigir esta Linterna. La chapuza inmensa de la ley del Solo Sí es Sí, Marruecos (esta semana cumbre hispano-marroquí) de la que tragaremos sapos largo y tendido, y un aniversario: se cumplen 25 años del asesinato de Ascen y Alberto Jiménez Becerril en Sevilla a manos de ETA.





1.- Noticia del día: Sánchez tenía razón. Por una vez dijo la verdad. Él vio venir lo que supondría gobernar con Podemos, ¿te acuerdas de lo que no “podría dormir”?



Lo último: el PSOE hace como que rompe con Podemos por la ley del Solo Si es Si y presentara una proposición de Ley para reformar su propio bodrio. Cabe recordar que ya van 280 delincuentes sexuales beneficiados o agraciados por este desastre. De éstos, más de 30, directamente, liberados. Ya en la calle, sueltos.



Y digo yo. Si Pedro Sánchez, en efecto no puede dormir tranquilo (pero tragó con todo), ¿te imaginas cómo han dormido en los últimos meses las víctimas de esos violadores por culpa del Gobierno (en pleno) y del Congreso de los Diputados donde se aprobó esta chapuza? Recuerda, abstención de la CUP y No del PP y de Vox. El resto votaron SÍ con Ciudadanos y el PNV incluidos.



Veremos los efectos de este lío, veremos cómo se suma el PP y si Podemos vota en contra de su propia ley. Hasta entonces conviene recordar que el Gobierno (mejor dicho, la parte socialista del Gobierno) rectifica porque las encuestas le están desgüazando.



La pregunta es: "Si no fuera por las perspectivas de voto, la parte socialista del Gobierno habría presentado esta rectificación? ¿Por qué ha tardado tanto?”



Continuará...



Por cierto, interesante también la derivada de este follón en el futuro de la izquierda. Podemos, Yolanda Díaz, Izquierda Unida (o lo que quede).



2.- Marruecos. Esta semana cumbre en Rabat entre Marruecos y España. Con medio Gobierno presente, lógicamente, y ¡Oh! Casualidad, sin ningún ministro de Podemos.



Una cumbre muy importante. Seguro. Con el nuevo panorama en torno al Sáhara Occidental, con el perenne drama de la inmigración y, la guinda, con el yihadismo salafista.



Problema: Que esto viene después del papelón de los socialistas europeos en Estrasburgo. Y de lo dicho por el ex ministro y eurodiputado López Aguilar:



Y 3.- 25 años se cumplen del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascen en Sevilla.



Su asesino, el etarra José Luis Barrios cumple sus últimos tiempos de condena en el País Vasco premiado por Marlaska.



Y rescato un teletipo de hace unos meses, decía así: Acto de SARE a favor de la excarcelación de José Luis Barrios. El homenaje consistió en una comida, un bingo, música y un mitin. Además se vendió material de merchandising como camisetas con el rostro del terrorista con las palabras “Txetxu y los demás a la calle" y se hizo una pintada en la plaza de los fueros de Villava en la que se leyó: “25 años más no. Txetxu, sin obstáculos en el camino a casa.”



Casi objetivo conseguido. El asesino, casi en casa 25 años después de haber matado a Alberto y a Ascen.



¡Ah! Y mi posdata



Ya lo advertimos. Hay nuevo vídeo de Sánchez, ahora haciendo footing en Canarias, en Los Cancajos (La Palma).



Sánchez juega a la petanca, Sánchez compra un libro, Sánchez monta en bici por Valladolid, hoy Sánchez hace footing al amanecer.



Inasequible al postureo, infatigable a hacer el ridículo. Sin límite para su egocentrismo. Y nadie se lo dice. O, mejor dicho, nadie se atreve a decírselo.