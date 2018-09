Expósito: “¿Fue un error de transferencia de la educación a las CCAA?”

Podemos fijarnos en el corto, en el medio plazo o podemos poner las luces largas. A mí, salvo para rematar a puerta, me gusta más pensar en el largo plazo. Todo lo contrario que a la política habitual.

En el corto... El día ha pasado por... La sesión de control al gobierno y Pedro Sánchez justificando la treta para modificar la Ley de estabilidad, a través de una ley orgánica del poder judicial relacionada con la ley de la violencia de género. Te lo juro. El truco o el trato consiste en meter a capón el pacto con Podemos para los presupuestos, aunque sea con la argucia incomprensible de meterlo en la violencia de género. Oootra chapuza. Como diría mi hija pequeña… ¿perdona?

En el medio plazo, la gran duda es cuánto tiempo va a aguantar Sánchez con esta situación... Con el chaparrón de su tesis, con el marketing de su gobierno, con sus socios, con los independentistas catalanes... Por todo ello... ¿Cuánto tiempo aguantará este hombre sin convocar elecciones?

A mí me da que el máximo posible. Porque ni él va a ceder, con lo que le ha costado… ni sus amiguis van a perder la ocasión.

Pero en el largo plazo... La cuestión de fondo es la Educación. Lo de Rufián, Pablo Iglesias o el de Bildu/Batasuna en el Congreso es cuestión de educación. Lo de los libros de texto manipulados y manipuladores... También. Como el fracaso escolar, el paro juvenil, la falta de valores... Todo es educación.

La cosa ha pasado más o menos desapercibida... Pero a mí me parece muy importante. Al menos por los significativo, lo simbólico y como precedente.

Nos lo contó aquí en 'La Linterna' el presidente de la región de murcia... Fernando López Miras. Dijo que le había propuesto a Pedro Sánchez devolver las competencias educativas al estado central, para que así... El gobierno de España recuperara la Educación, hasta ahora transferidas a las Comunidades Autónomas. ¿Te imaginas?

¿Por qué el CIS no hace una encuesta al respecto en toda España? Con una doble pregunta... Algo así como... "visto lo visto... Fue un error histórico la transferencia de la educación a las autonomías?" Y otra más... "¿Estaría usted a favor de que el estado español recuperar las competencias transferidas en materia de educación?

Me da a mí que el resultado de esa encuesta nos iba a sorprender. En Madrid, en Andalucía, al menos la mitad de los encuestados en Cataluña diríamos que sí. A las dos cuestiones. Que visto lo visto fue un error monumental, un error para la historia... Y que en efecto, el futuro pasa por recuperar la Educación para el estado central.

Dicho lo cual... Más allá de quimeras y utopías, más allá del ofrecimiento que le hizo el presidente de la región de Murcia a Pedro Sánchez... Seamos sinceros... Va a ser que no.

A ver quién es el guapo que desde la política partidaria y autonómica cede o devuelve la gestión de cientos de miles de funcionarios y, en los casos más sangrantes, el control de los libros, las universidades o los departamentos.

Podemos seguir soñando o con ejercicios de melancolía. Desde luego... Tendríamos libros de texto comunes... Tendríamos una alta inspección educativa de verdad; y se acabaría con del desco... El descontrol de universidades y campus... Pero insisto... Va a ser que no.

Porque este gobierno no está por la labor... Imagínate la que iban a montar los socialistas en Valencia, Baleares o el PSC en Cataluña... Y porque el anterior... Con la que tenía encina a pesar de la mayoría... Tampoco se atrevió.

Así que... Inasequible a la melancolía, a ver qué partido se atreve a llevarlo... Directa y sinceramente, en su programa electoral. Es muy sencillo. Tan sólo habría que preguntárselo a la cara a la gente. ¿Es usted partidario de recuperar la educación para el estado y retirar las competencias educativas a las comunidades autónomas?

¿Te imaginas?... Bueno... Pues no nos hagamos ilusiones. Es demasiado importante. .. .Mira, si no lo que nos ocupa... el plagio de la tesis, los globos sonda de Sánchez, la última chulería de Rufián, el penúltimo desprecio de Puigdemont... Y eso sí, Pablo Iglesias de vicepresidente in pectore. Como diría aquel… no hacemos más que mejorar.

¡Ah! Por cierto… nuevo récord en el precio de la luz. Con impuestos incluidos…no sé si te habías enterado.