Expósito: "En el fondo el tema de las elecciones son las autonomías"

¡Ánimo! que el próximo jueves empieza la campaña electoral. Sí, sí hasta ahora todo lo vivido era pre campaña, aunque no te lo creas. Dentro de tres lunes estaremos valorando lo de "la fiesta de la democracia" y la "verdadera encuesta" y estaremos con la calculadora en mano y analizando gestos y frases para ver cómo se gobierna esta nuestra España.

Solo quedan 20 días para la cita de las elecciones generales (y autonómicas valencianas) Así que ánimo. Que luego vienen las municipales, europeas y otras autonómicas varias. Varias claves ante esta semanas que se nos avecinan:

1.- Mi primera gran duda es si las campañas electorales sirven para algo. No conozco a nadie que cambie su opinión tras un mitin o que decida su voto tras observar un cartel en una farola. En todo caso al contrario.

2.- El problema catalán lo inunda todo. Hasta el hartazgo. Manda narices que el supremacismo y su xenofobia marquen la agenda y el gobierno de España. Pero es lo que hay.

3.- Temas estrella de lo que llevamos de pre campaña: Villarejo, la eutanasia, los viernes electorales y Otegui. Nivelón.

4.- Elecciones generales y valencianas el 28-A y elecciones municipales, europeas y autonómicas el 26-M excepto en Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia y lo dicho Valencia. Sin comentarios.

5.- Seguimos utilizando los términos "derecha" e "izquierda" hasta el absurdo. Como si el PNV o Convergencia, (no me acuerdo cómo se llaman) fueran de izquierdas como si Errejón fuera de centro o como si Pablo Iglesias y Monedero fueran progresistas y reformistas. ¡Ja!

Reconozco la importancia, entiendo la trascendencia y votaré como el primero, pero me agotan las encuestas y la permanente campaña electoral en la que vivimos. Porque no nos engañemos. En España hay elecciones siempre. Por eso no afrontamos ningún problema pensando en el largo plazo.

Otra clave es la España de las autonomías. Para romper del todo, para aferrarse al machito o para recentralizar el Estado y es que el debate de fondo en la mayoría del electorado es el despiporre autonómico y si no valora el inaudito espectáculo vivimos la semana pasada con la censura a Inés Arrimadas en el Parlamento catalán o con los escupitajos del batasuno ese en el Parlamento vasco y ahora a tres semanas vista 5 chispazos. Uno por partido.

PSOE y su "haz que pase" como eslogan de campaña. Hemos sabido que una consultora extremeña ya registró esa frase como marca hace 5 años. Raquel Blázquez ha estado aquí con Herrera. Lo curioso es que desde entonces ha trabajado con la Junta de Extremadura. Curiosidad por entonces, el conocido como octavo consejero, Iván Redondo era asesor del presidente extremeño Mónago. Hoy Iván Redondo dirige el gabinete de Pedro Sánchez. ¡anda!

Sobre Podemos apareció Villarejo como argumento y salvavidas de su campaña. Como si las relaciones con Chávez o con la televisión iraní también hubieran sido inventadas. El PP es curioso cómo reclamamos medidas y no las hacemos ni caso cuando se presentan, por ejemplo, el PP y los impuestos. Casado ha anunciado que contempla fijar el tipo máximo del IRPF en el 40% y el impuesto de sociedades en el 20%. Además propondrá suprimir el impuesto de sucesiones, el de donaciones y el de actos jurídicos documentados. ¿Lo sabías?

Respecto a Ciudadanos, la sospecha y su promesa del no a Sánchez. Es curioso cómo no se lo cree nadie por mucho énfasis que le ponga Albert Rivera.

Para terminar, interesante la estrategia de Vox y su no a los medios, igual que el PSOE, por cierto, o Bildu que se presenta como la Madre Teresa o convergencia, o como se llame, que se despega. Pujol, Mas, Puigdemont y Torra como el chiste degenerando. Y así está el patio a tres semanas vista. Ánimo, que luego vienen las municipales, más europeas y un taco de autonómicas.