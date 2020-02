Ángel Expósito: “Con el coronavirus, hay que fiarse más de los cientificos que de los brókers”

Vídeo

A vueltas con el coronavirus, yo me fío más de los científicos que de los brókers de la Bolsa. Datos concretos. En la última campaña de la gripe otoño-invierno, año 2018/2019, la temporada de la gripe murieron en España 6.300 personas por gripe común. Ojo, con las complicaciones durante meses. Más de 6.000 personas. En el mundo se calcula que en una campaña normal de gripe en función de la intensidad y del tipo pueden rondar entre los 300.000 y los 600.000. Por ahora con el coronavirus no llegan ni a 3.000 los muertos. La inmensa mayoría en los alrededores de Wuhan en China. Ojo con las comparaciones y la magnitud del problema. ¿Lo sabíamos? No somos conscientes. Yo creo que a partir de ahí hay tres consideraciones fundamentales.

Crítica a la Bolsa y la 'deshumanización' con el coronavirus

En cuanto a la Bolsa. Seamos sinceros. Al de la Bolsa de Londres o al de la multinacional que importa de la Bolsa de Pekín no le importan los 2.000 muertos de Wuhan o los 6.000 muertos de la gripe en España. Lo que le preocupa es que los chinos no viajan que los chinos no exportan y que sus almacenes produzcan desabastecimiento. Esa es la cuestión del coronavirus: la histeria, las Bolsas y que hay que fiarse más de los científicos que de la pasta”, asegura el director de 'La Linterna'.

Hay que contener la histeria como sea. Asistimos a una especie... de que queremos ser protagonista de todo, especialmente si es lo peor.

Yo me fío más de los científicos que de los brókers. Me fío más de la tesis de un virólogo mucho más que de un bróker de Wall Street. Se siente, los intereses son distintos.