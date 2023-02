Expósito: "Al expresidente de Renfe le conocí cuando era jefe de Gabinete de Montilla y ya era un espectáculo"

Audio

Asistimos a un período histórico en el que, supuestamente, la ideología lo ocupa y justifica todo. Y resulta que es mentira. Bajo el argumento progresista, reformista y feminista, como que cabe todo. Y va a ser que no.



Ni la ley trans es feminista, ni el Sí es Sí tampoco. Para nada es progresista apoyar (aunque sea disimuladamente) a Putin en el infierno de la guerra de Ucrania. Como no tiene nada de reformista intervenir la economía o las empresas.



En este sentido el día tiene tres temas. Tres focos para esta Linterna.



Joe Biden en Kiev. Visita sorpresa del presidente de Estados Unidos a Zelenski. Sin duda alguna una foto para la Historia y ya veremos si, también, una foto para el devenir de la guerra.

Se cumple un año de este infierno. Y se confirman tres premisas fundamentales:



1.- La idea de Putin de invadir Ucrania fue y es un absoluto disparate. La idea enloquecida de un psicópata monstruoso.

2.- La resistencia y el honor de Zelenski y de los ucranianos es absolutamente impresionante.



3.- Y una tercera. Aquí, seguimos con buena parte del Consejo de ministros y con los socios del Gobiern a favor de la bestia.



Lo dicho, hay cuestiones que no son cuestión de ideología. Como la guerra de Ucrania.



Hablando de aquí: la chupipandi. A vueltas con la ley del Solo Si es Si, continúa el espectáculo, la rueda de premios a delincuentes sexuales y violadores y los ministros de un lado tirándose de los pelos con las del otro. Y viceversa. Y en medio, la ley Trans.



Lo curioso es que los escándalos se van superponiendo. Indultos, etarras, sí es sí, sedición, malversación, aborto, ley Trans...



Respecto a la ley Trans, la última. No te pierdas la última perla de la secretaria de Estado de Igualdad, la tal Ángela Rodríguez PAM, la de las bromitas y los chistes con los violadores. ¿Te acuerdas?



Hoy, la tal PAM, número dos del ministerio de Igualdad ha colgado un vídeo en su TikTok, aunque luego lo ha borrado. ¿Te imaginas? Y esta mujer sigue en su puesto. Y tu y yo pagándole el sueldo de secretaria de Estado. ¿Has oído qué empanada mental? ¿Nos hemos vuelto locos, locas y loques?



¿Este absurdo es progresista? ¿Pedro Sánchez, Bolaños o Nadia Calviño están de acuerdo con esta PAM?



Y los barones tragando. Haciendo el cínico para que Su Sanchidad no se enfade y puedan seguir todos (veremos) si hasta las elecciones de mayo o más allá.



¿Este bodrio de la ley Trans admite alguna ideología o es, sencillamente, un disparate?



Posdata: Y termino con otra de las noticias del día. Una muesca más en el esperpento. Dimiten la secretaria de Estado de Transportes y el presidente de RENFE.



La versión más o menos oficial es que dimiten por la chapuza con los trenes de cercanías de Asturias y Cantabria. A lo que habría que añadir las Cercanías en Madrid, Rodalíes en Cataluña, la vergüenza del tren a Extremadura y, en efecto, los trenes de Cantabria que no entran por el túnel.



Yo conocí al ya ex presidente de Renfe cuando era jefe de Gabinete de Montilla. Y ya entonces era un espectáculo procedente del PSC.



La ya ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, era la presidenta de Adif cuando se tramitaron los contratos de los trenes chapuza. De hecho, Renfe ocultó durante dos años la pifia de los trenes de Cantabria y Asturias a sabiendas.



Se confirma, pues, que ni la guerra, ni la ley TRANS, ni las chapuzas más patéticas se corresponden con la ideología. Todo es sencillamente el ridículo de la gestión de un Gobierno IM PO SI BLE.