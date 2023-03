Expósito explica a qué se refiere "el menú" en los mensajes del Mediador al Tito Berni

Audio

Terminamos semana. Por fin. ¿Qué nos deparará la siguiente? ¿Con qué escándalo, con qué mentira, con qué provocación nos desayunaremos el próximo lunes?



Lo último, de hoy mismo, nos venden el acuerdo sobre las pensiones cuando en verdad lo que se ha aprobado es otra subida de impuestos (sobre todo para los autónomos y las pymes para así poder pagar las pensiones).



Con qué trola intentarán tapar la última. ¿Qué conejo se sacarán de la chistera para que olvidemos el escupitajo de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez alias PAM?



La semana pasada andábamos a vueltas con el Tito Berni y casi ya se nos ha olvidado. Ya hemos asumido que una banda de golfos se corrompieran en el Congreso, desprestigien a la Guardia Civil, se fueran de putas y no passsa nada.



La penúltima que hemos sabido es que el Mediador le mandaba al diputado socialista "el menú" de la siguiente cita. Con el menú se refería al catálogo de chicas a las que prostituir. El listado de inmigrantes a las que explotar y humillar. Todos muy progresistas y reformistas y feministas estos puteros.



Insisto, lo hemos olvidado casi. Ya nos lo espetó ese genio, Patxi López: ¿Pero a ti que más te da?



Por cierto, un último apunte. Pienso en los miles y miles de guardias civiles y policías que se la están jugando hoy mismo por ti y por mi. Los que luchan contra la trata, contra el terrorismo, contra el cibercrimen, contra la violencia machista. Y el general corrupto de la banda esta hundiendo a la Guardia Civil.



¿Algún día este general será consciente del daño que ha hecho y que hace? ¿Se puede manchar más un uniforme?



Otro que tal, ¡qué asco!



Esta semana hemos sabido que nos han ocultado ¡medio millón de parados! de las estadísticas oficiales y casi ni mú. Hemos visto a un Gobierno partido en dos y como si nada. Una secretaria de Estado (número 2 de un ministerio a razón de 120.000 eurazos al mes) se despiporra en un vídeo donde gritaban que la madre de Abascal debió abortarle y no passsa nada.



Y el otro, Su Sanchidad en helicóptero a un pueblo de Toledo para hacerse otro vídeo de autopromo, otro vídeo hortera y patético para lucir. ¡Qué guapo soy qué tipo tengo! Y no es que no pase nada es que no sé le cae la cara de vergüenza.



Lo mismo Otegui te reconoce que estos días premiarán a los últimos etarras que quedan fuera del País Vasco que te retiran a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Igual te aprueba una Ley de Universidades un ministro de Ada Colau que te sale María Jesús Montero hablando de los "agüelos y las agüelas", lo mismo se esconde Yolanda Díaz que se esconde, como un cobarde, el propio presidente del Gobierno para no votar en la reforma de la ley del Solo Si es Si.



Por cierto, a estas alturas, entre dimes y diretes, entre sexo mentiras y cintas de vídeo, ya van 800 violadores o delincuentes sexuales con las condenas reducidas por la ley del Gobierno y unos 80 violadores o delincuentes sexuales en la calle.





¡Ah! Y mi posdata: A modo de cierre (y no es coña) de esta escopeta nacional, ¿te acuerdas del helicóptero de la DGT que se estrelló días atrás al norte de Madrid?



Pues alucina: además del piloto, que iba drogado, llevaban un polizón: una mujer que salió huyendo. El tercer ocupante era la mujer del operador de cámara, que no estaba autorizada ni figuraba en el plan de vuelo.



Además de Luis V. -el piloto, que dio positivo en cocaína y metanfetamina- y el operador de cámara, en el aparato viajaba la mujer del otro que, igual que el piloto, huyó del lugar para que no se descubriera el pastel. Tanto el piloto como el operador de cámara ocultaron esta información a los investigadores.