Expósito explica el acuerdo de subida de salarios: "Si la inflación aumenta, los sueldos lo harán un poco más"

Pues este viernes de mayo que parecía tranquilo se ha ido complicando según avanzaban las horas y nos deja tres noticias importantes. Algunas de ellas van a tener mucha repercusión en nuestro día a día.



1. Empezamos por una buena noticia, que las hay y hay que contarlas. Es el titular que más te afecta porque va directamente al bolsillo. Patronal y sindicatos han llegado a un pre acuerdo para subir los sueldos un 4% este año y un 3% en 2024 y 2025. Además se va incluir una cláusula de revisión anual que podrá suponer una subida adicional de hasta el 1 % en función de la evolución de los precios. Es decir, que si la inflación sigue subiendo los salarios subirían un poquito más.



Esto no nos va a sacar de pobres pero va a evitar que sigamos perdiendo poder adquisitivo. El IPC cerró el año en el 8,4%, el amor de los últimos años y los salarios - recogidos en convenio - sólo subieron un 2,8%. Piensa en lo que te cuesta hacer la compra hoy lo que te costaba hace un año. Y ahora mira tu nómina y dime lo que te ha subido en los últimos años. Así las cuentas para llegar a fin de mes eran muy complicadas.



Es cierto que los sindicatos - ya lo hicieron el 1 de mayo - reivindicaban subidas salariales más grandes, de hecho llegaron a amenazar con movilizaciones y huelgas masivas a partir de otoño en los centros de trabajo donde hubiera un convenio colectivo por firmar. Decían que los empresarios estaban multiplicando sus beneficios tras la pandemia y que eso no repercutía en los trabajadores.

Por su parte los empresarios aseguran que las revisiones salariales que reivindican los sindicatos eran tan altas que podían poner en peligro la viabilidad de algunas empresas. Finalmente se ha llegado a un acuerdo - que aún tienen que ratificar tanto patronal como sindicatos - y que seguro va a servir para dar algo oxígeno a muchos hogares.



2. A mí lo que más me ha impactado en el día de hoy es la imagen del monstruo, el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, montando en cólera contra el Kremlin.



El vídeo es impresionante: desencajado, escupiendo odio e insultos, el mercenario este se dirige así al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigú y al jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov.



Perdón por la literalidad de los tacos pero hay que oírlos tal cual.



Ni que decir tiene que cuando este animal dice esto, a quien en verdad se refiere es a Putin. Solo que no se atreve.



En otro comunicado el jefe de las bestias del Grupo Wagner ha anunciado que retirará sus tropas de Bakhmut el próximo 10 de mayo.



Del ridículo del Ejército ruso a la locura del psicópata Putin, pasando ahora por la humillación de su principal proveedor de monstruos y sangre. Hasta el grupo Wagner se revuelve contra Putin.





Por cierto, ya has escuchado que este individuo se quejaba de la falta de munición. Ya te conté hace algunos meses que alguien que maneja mucha y muy buena información me dijo que al llegar el verano a los rusos se les iba a acabar la munición y que se iban a ver obligados a negociar. Bueno, pues parece que vamos hacia ese escenario.



Y tercera noticia de esta misma tarde:

MI POSDATA: La Unión Europea muestra su preocupación por los efectos de la ley trans en España y lamenta la alarma social que se ha generado en nuestro país por la ley sel solo sí es sí. Esa la principal conclusión del informe de la delegación del parlamento europeo que visitó España en febrero al que ha tenido acceso COPE. El informe que aún no es público, se tiene que presentar y votar, pero las conclusiones son clarísimas.



Te recuerdo que la delegación del Parlamento Europeo visitó España el pasado mes de febrero y su objetivo era estudiar la evolución de las políticas de igualdad de género. De hecho desde el PSOE estaban muy satisfechos con la visita porque decían que ambas leyes se iban a convertir en un referente legal para Europa. Pues parece que la cosa pinta al revés... Pues te repito, resulta que la delegación está preocupada por los efectos de la Ley Trans.

Algo que parece más que evidente. Anoche sin ir más lejos aquí en La Linterna te contamos el caso de Nagore una chica que en el último momento dio marcha atrás en su proceso de transformación y escuchamos a algunos psicólogos como José Manuel Errasti que también se muestran muy preocupados.

Y luego está lo de la Ley del Sí es Sí. La delegación del Parlamento Europeo habla de alarma social. Lógico. Sólo hay que ver las cifras que ha hecho públicas el Consejo General del Poder Judicial: 1025 delincuentes sexuales han sido premiados por la ley del Solo Sí es Sí y, además, 105 violadores o agresores están, literalmente, sueltos.