Expósito: "Estos nos hundirán, pero los que vengan, con lo que tengan que hacer, también"

Audio

Entre el cabreo y la desazón. Entre la pena y la incertidumbre. Entre las mentiras y la perfecta planificación del chavismo.

Y todo ello como si nada. De verdad, te doy mi palabra: soy el primero que estoy harrrrto de malas noticias y malos rollos porque nos va a salir una úlcera, pero es que da la sensación de que no funciona nada.

A ver, por capítulos. La economía, la sanidad, la justicia, nuestro papel en el mundo, la educación... No hay ninguna materia verdaderamente trascendente que funcione.

Y nos lo venden como si nada. Nos están clavando el chavismo con cuentagotas y lo está haciendo un chavista confeso desde su casoplón.

Un chavista que tiene cogido por salva sea la parte a Sánchez, al Gobierno entero y al PSOE. Y ninguno de los barones o baronesas socialistas dice nada.

Como me susurra mi amigo Jaime, ya jubilado pero con la experiencia que da la inteligencia con mayúsculas: ¿Cómo es posible que Sánchez caiga en este chantaje? ¿Qué sabe Pablo Iglesias para manejar así el poder en España?

¿Será cierto lo que vaticina el CIS? ¿De verdad, si hoy hubiera elecciones, el PSOE obtendría el 30 por ciento de los votos?

Esta pandemia se puede llevar por delante a cualquier Gobierno, pero tengo la impresión de que este desastre se llevará por delante a este y al siguiente Gobierno. Porque estos nos hundirán, pero los que vengan, con lo que tengan que hacer para arreglar la hecatombe, también.

En economía, el déficit y la deuda disparados por generaciones y no nos importa una higa. ¿Tú dejarías tu hipoteca y tus deudas para tus hijos y para tus nietos y tus bisnietos?

¿No hay nadie decente en el Gobierno, con la más mínima empatía, que se ponga en el lugar de los millones de parados y autónomos absolutamente angustiados y desesperados?

¿Saben Garzón, Pablo Iglesias, sabe Sánchez lo que es el paro? Y aún tienen el cuajo de no bajarse ni un puñetero euro su sueldo, aunque sólo fuera por dar ejemplo. Ni un euro.

En salud, con nuestra red hospitalaria, con nuestros sanitarios... ¿Cómo es posible que hayamos batido todos los récords de muertos y contagios? ¿Tan engañados estábamos?

Lo del poder judicial es otra para vomitar. El legislativo depende hasta de Batasuna, Rufián parece Churchill, Adriana Lastra se cree Benazhir Butto y Ábalos se cree Adenauer. ¿Se han visto?

Si nadie pone pie en pared, esos miembros del poder judicial se pactarán con los batasunos, con los golpistas y con un grupo que nació, se formó y se financió en la Venezuela de Chaves.

Y nos queda la educación. ¿De verdad, Nadia Calviño, Margarita Robles, la ministra de Exteriores, el de Justicia o el de Seguridad Social... De verdad piensan que es bueno que los alumnos de Bachillerato pasen de curso por la cara?

Que lo piensen Isabel Celaá, Carmen Calvo y ese señor mayor que dicen que es ministro de Universidades... No me extraña. ¿Pero el astronauta está de acuerdo?

Que lo firme Garzón o Irene Montero va de suyo. Pero claro... ¿Qué puedes esperar de un hombre que sigue siendo presidente del Gobierno con una tesis doctoral de mentira? ¿Y la dignidad?

¿No vale nada la palabra dada? Valores como la confianza, el honor, la verdad... ¿No valen nada?

Y añade a todo lo anterior la reforma del delito de sedición, los medios públicos, los amigos enchufados hasta la náusea, lo de Lola Delgado Fiscal General... Y la última, la ley de Educación, que va pa' lante sin escuchar siquiera a los maestros.

Sin palabra, sin valores, sin honor y en medio de la ruina, del paro... ¿No hay nadie entre los propios que denuncie la indignidad?

Pues va a ser que NO. La dignidad y la palabra dada no valen nada.

¡AH! Y MI POSDATA... Los alumnos de Secundaria y Bachillerato pasarán de curso gratis y suspendiendo.

¿No será porque esa masa de gente de 15, 16 y 17 años podrán votar en las siguientes elecciones?

Mi padre me enseñó, tras la barra del bar... Me enseñó el valor de la palabra dada. Por eso... YO NO ME CALLO.