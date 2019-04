Expósito: "Esto es un partido 2 contra 2 con los extremos como socios"

Vídeo

A vueltas con el debate de ayer en TVE y con el debate de dentro de un rato en Antena 3 hoy veremos las diferencias de estrategia, las correcciones, las gratificaciones. En un par de horas, capítulo 2 del debate a 4 y el domingo, cuando ya nadie nos acordemos de los debates, a votar y programa especial aquí en COPE.

Ahora voy con mis claves, pero antes de eso una consideración. el debate fue un éxito de audiencia y de seguimiento. Fue interesante, ágil y rectifico me encanta rectificar: yo pensaba que iba a ser un ladrillo, un muermo, una pérdida de tiempo y estaba equivocado, y me alegro de esta corrección. El debate arrasó en audiencia ¡Ojalá que con el de esta noche pase lo mismo!

A las 10, las 9 en Canarias, reiniciaremos esta Linterna especial hasta las 12. Robamos, con permiso, media horita al Partidazo de Juanma Castaño. Ahora, ahí van mis diez claves:

1.- Otegui y Junqueras, aún ausentes... Fueron protagonistas. Cada vez que salían sus nombres como socios de Sánchez, el presidente del gobierno torcía el mentón hace su derecha y acusaba el golpe en el hígado. Otegui y Esquerra Republicana no son su punto débil. Batasuna y Rufián son su talón de Aquiles. El Viernes Santo certificaron en Ginebra su apoyo a Sánchez después del 28-A, si fuera necesario. Y como digo, aunque no estuvieron presentes todo el mundo sabe que son fundamentales.

2.- ¿Y Vox? Yo pensaba que la ausencia de Vox... Beneficiaba a Vox. Bien, pues visto lo visto, creo que no. Creo que les perjudica o, al menos, no les favorece. Sánchez mencionó la plaza de Colón, habló de las derechas y la ultraderecha, pero poco más. Quizás su partido fuera otro, hay quien mantiene que ya han tocado techo, muy arriba por cierto, pero el caso es que no estaban en la foto.

3.- Claramente esto es un partido 2 a 2. Con los “indepes” junto a Sánchez e Iglesias y con Vox junto a Casado y Rivera. entre medias, algún pellizquito entre los socios. Pero poco más. Algo así como que entre bomberos no hay que pisarse la manguera.

4.- Apenas salieron a colación el casoplón de Galapagar y la tesis de Pedro Sánchez.

Audio

Pablo Iglesias, obviamente, tuvo la decencia de no hablar del barrio o de la vivienda social. A ver hoy. Y salvo Albert Rivera, ninguno sacó el tema de la tesis de Pedro Sánchez. Perdón, la chapuza cum laude que firmó Pedro Sánchez. Un oyente le ha comentado a Herrera esta mañana que Casado y Rivera deberían llevar hoy un libro de la famosa tesis para que se lo firme.

5.- Rivera estuvo bien con las fotos. Lo de colocar en el atril la foto de Sánchez con Torra en Pedralbes fue un punto. Peeeero, ya verás cómo hoy lo corrige. Si llevas carteles o fichas es para que se lean, así que no hay que moverlos de arriba a abajo. Lo sacas, lo muestras, te paras y lo retiras.

6.- Las risitas. los primeros planos y los contraplanos. Ver a Sánchez sonreír cínicamente, así como de refilón, fue mortal. Cada vez que le trabajaban el hígado, sonrisita cínica, que es como reconocer que te han metido un buen gancho.

7.- Pablo Iglesias con la constitución de bolsillo en la mano. Al más puro estilo Chávez y Maduro. Genio y figura. Supongo que una vez que sacas la Constitución, la sacas entera, incluido lo de la monarquía parlamentaria, ¿no?

8.- En este sentido yo eché de menos que alguno dijera algo sobre política exterior. Ni Venezuela, ni Cuba, ni África, ni los ultras en Europa, ni la OTAN, ni la inmigración. Creo que en un mundo globalizado mirarse sólo el ombligo constantemente no sólo es un error, creo que además es mentira. Puede que la política exterior "no venda" pero yo lo eché en falta porque es crucial.

9.- Creo que Albert Rivera ganó el debate de ayer en TVE y que Sánchez lo perdió, entre otras cosas, porque Pablo Iglesias casi ni estuvo. Incluso regaló medio minuto en el minuto final. A ver hoy. lo que no entendí, por cierto, fue el postureo raro de Rivera con eso de los silencios al final. Demasiado preparado. Demasiado fingido.

y 10.- En un par de horas: capítulo 2. Otro formato, otras estrategias, seguro que interesante.

Te lo vamos a contar como en el fútbol. Cuando hay buen partido pones la tele y lo oyes con Lama, Paco y Pepe Domingo. Pues dentro de un rato enchufas Antena 3 y lo oyes por COPE con Camacho, Mayte Alcaraz, Jáuregui, Julio César Herrero... y servidora.