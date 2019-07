Expósito: ''A estas alturas... elecciones en noviembre''

Dentro de una semana, a estas horas, estaremos a la mitad de la sesión de investidura, o no, de Pedro Sánchez. Y seguiremos, como desde hace año y pico, a vueltas con la gobernabilidad de esta España nuestra. O de lo que va quedando de ella. Deberíamos recordar que esta situación de desgobierno, de interinidad o de prórrogas presupuestarias comenzó hace más de un año. Cuando el actual Presidente en funciones planteó una moción de censura con unos socios imposibles.

Una cosa era echar a Rajoy, si yo fuera Rufián o Batasuna también habría apoyado a Pedro Sánchez, y otra cosa muy distinta gobernar España con presupuestos y todo. En pleno órdago independentista y con el juicio contra los golpistas del procés en marcha. De aquellos barros, estos lodos. Y de aquella censura, esta inestabilidad. Pero volvamos a hace 12 meses para acabar en esta investidura, o no, de Pedro Sánchez. La cuestión era echar a Rajoy y se le echó. La segunda clave era que Sánchez se mudara a La Moncloa y se mudó. Y la tercera, era aguantar un año, como fuera para aprobar presupuestos o convocar elecciones, y aguantó. ¿Y ahora qué?, pues lo más probable es que, vete tú a saber. Alguien muy cercana al presidente me dijo ayer mismo que lo más probable es que nos vayamos a elecciones en noviembre. ¿Te lo imaginas? Pues vete haciéndo a la idea.

Por un lado Pedro Sánchez ganó con toda claridad las elecciones generales de abril. ¿Te acuerdas? con la ley electoral, con toda la oportunidad que quieras, con Podemos pagando las primeras letras del casoplón, con todo lo que quieras, pero ganó. Yo creo que, ante unas nuevas elecciones Pedro Sánchez obtendría un mejor resultado. pPor puro reparto, aunque no haya hecho ni el huevo. lo que podría restarle, y con razón, son los errores propios tipo navarra. Anda que ya les vale. Se confirma que el poder ciega. Su socio Podemos, me cuesta creer que aguante el pulso de entrar en el gobierno. No me lo puedo de creer, salvo que, como me comentó mi fuente, Pablo iglesias esté más enfermo de sí mismo de lo que parece. Y es capaz.

Porque podemos se deshace como un azucarillo en un café. Y los recibos de la hipoteca del casoplón siguen pasando al cobro. Y ya el colmo, el macho alfa se saca de la manga un referéndum del chichibano como si fuera el de suárez con la ley de reforma democrática. "Amos... anda". En cuanto al resto de socios, y ante la fractura del bloque independentista catalán, la cuestión es muy sencilla: Si tu fueras Otegui, Torra o Junqueras. ¿A quién preferirías en Moncloa... a Pedro Sánchez con Carmen Calvo o a Pablo Casado y Albert Rivera? Pues eso. Hablando del rey de Roma, y visto lo visto, a Pablo Casado no le iría nada mal en unas nuevas elecciones, por tres motivos: Porque salvó los muebles en las municipales y autonómicas; porque Ciudadanos se ha roto en unos cuantos pedazos y porque Vox es una reedición de la vieja política, pero sin experiencia. Por una parte, los de Rivera ese gan partido, cuanto menos, en dos: Los que se mantienen en el no es no a la abstención a Pedro Sánchez y los que han sentido temblar las canillas. Es lo que tiene estar en el centro y hacerse mayor. Que hay que tomar decisiones.

Por el otro lado, del PP se entiende, Vox. Que yo creo, no ha sabido gestionar su éxito. Se esperaba más, y ha actuado como si hubiera conseguido sus propias expectativas. Y no fue así. Por si fuera poco, Pedro Sánchez, que clama por unas abstenciones que él mismo despreció y un Pablo Iglesias que ya no sabe cómo arrastrarse más por un ministerio de verdad. Y es que hay que seguir pagando el chalet. Es lo que tenemos los bolivarianos de barrio. Y así estamos, en pleno verano, sin gobierno, casi como de costumbre, y prorrogando presupuestos. Otra vez los presupuestos de Rajoy. ¿Te acuerdas? Ánimo, que la semana que viene tendremos la primera investidura de Sánchez que todo pinta a estas horas que saldrá que no. Y después, septiembre y hasta puede que elecciones en noviembre. ¿A qué mola? Pues este es el país que nos hemos dado. Y es que como en su día escuché a un político que hoy ha caído en desgracia, en la cárcel, "hay que tener mucho cuidadito con lo que se vota".