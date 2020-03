Expósito: "El estado de alarma se decreta... no se anuncia"

Vídeo

El presentador y director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha comentado esta tarde en su monólogo la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de anunciar el estado de alarma en todo el territorio nacional. El comunicador ha criticado las formas en las que el jefe del Ejecutivo ha abordado la cuestión

El estado de alarma se decreta, no se anuncia. Ante la que tenemos encima por la crisis del coronavirus, una situación de auténtica crisis sanitaria y en todos los sentidos -y la que se avecina en el terreno económico, que eso hasta queda a un lado-, cuatro consideraciones:

1.- Manda narices que, en esta España nuestra, para demostrar que el Gobierno manda, haya que decretar un estado de alarma. Un Gobierno, tiempo habrá de hablar de política, que va a rebufo de las Comunidades Autónomas.

2.- La irresponsabilidad de muchísimos madrileños. Como me escribía un amigo hoy: "Han dicho pandemia, no pa' Denia". Y es que están la costa y las segundas residencias llenas de gente que se ha ido para allá con el portátil y con los niños. Nos dijeron que se aconsejaba no viajar y muchos se van. Qué irresponsabilidad.

3.- El asunto de los jóvenes. Menos mal que se han cerrado las discotecas, porque las encuestas, las fiestas y las auténticas sandeces que han hecho cientos y miles de jóvenes esta semana es de nota.

Por último, se ratifica: los estados de alerta se decretan, no se anuncian para 24 horas después. Eso sí, luego pides a la gente que mantenga la calma, que mantenga la calma... para un ratito.

El Gobierno se reunirá mañana, a las 10:30 de la mañana, en un Consejo de Ministros extraordinario que decretará el estado de alarma en todo el país y durante quince días para contener la pandemia del coronavirus.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá esta reunión centrada exclusivamente en aprobar oficialmente esa medida excepcional, tal y como ha anunciado este viernes el propio presidente en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa.