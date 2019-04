Expósito: "Me equivoqué con Trump, con el Brexit, con Susana Díaz...ojo al factor sorpresa"

Vídeo

Bueno, pues ya han pasado los debates. En esta ocasión a falta de uno hemos tenido dos y casi a la vez. La suerte está echada y el domingo toca votar. Como tras el primero de los debates en TVE, quiero hacerte 10 consideraciones sobre este segundo debate, el de Atresmedia.

1. El zasca de Pablo Casado sobre Otegi, que inauguró la noche, demostró que Batasuna y Esquerra son los protagonistas ausentes. Ni Vox ni historias, aquí hablamos de gobernar y Sánchez puede gobernar con los votos de esta panda. Lo saben Sánchez e Iglesias y, lo que es peor, lo saben Otegui y Junqueras.

2. Cuando Pedro Sánchez dijo aquello de formar gobierno con los progresistas… ¿de verdad estaba incluyendo a Pablo Iglesias, Monedero y Echenique? ¿De verdad que estos son progresistas? viendo lo que estamos viendo en Venezuela - régimen que apoyaron y del que cobraron aunque ahora se desmarquen -, ¿de verdad eso es progresismo?

3. Albert Rivera. Merece un capítulo aparte. Ganó el primer debate pero me gustaría hacer tres consideraciones sobre su intervención de anoche

a) lo de entregarle a Sánchez el libro de la tesis y el desplegable de la corrupción del PSOE, resultó muy efectivo. Fue espectacular

b) se dirigía a la gente, al espectador. Eso estaba muy bien.

c) Rivera se equivocó con tanta interrupción. Fue especialmente molesto y a veces hasta insoportable para el espectador, que a la vez, es el votante.

4. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez o Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Al presidente del Gobierno solo le faltó decirle al acabar que le subía con el coche a Galapagar por aquello de que la carretera de la Coruña le coge de paso.

Audio

5. Sánchez no sabe o no quiere. Lo de estos dos días ha resultado en algunos momentos patético. Esto no quiere decir que se traduzca en menos votos o que la suma en el Congreso no le permita ser presidente, pero la imagen que dio como tertuliano, debatiente o polemista fue lamentable.

6. No entiendo los pulsos que Rivera le planteó a Pablo Casado. Se vino arriba y la bronca entre los posiblemente socios me pareció exagerada por forzada.

7. Los periodistas. Xavi Fortes, Ana Pastor y Cicente Vallés. Lo primero tengo la sensación de sana envidia porque me hubiera gustado estar ahí; por lo tanto, enhorabuena. Y en segundo lugar no soy quién para dar lecciones de periodismo a casi nadie pero lo hicieron más que dignamente. Ahí me querría ver yo o querría ver a tantos y tantas.

8. ¿De verdad el PSOE está para dar lecciones de violencia de género? no quiero tirar de estadísticas concretas. Andalucía -según el INE - es la comunidad autónoma con mayor número de víctimas por violencia de género en casi toda la serie histórica. ¿De verdad el PSOE está para dar lecciones? ¿Se atreve el PSOE a mostrar año a año y poner al lado de cada año quién gobernaba por entonces?

9. Pablo Iglesias no interrumpió a nadie. La educación es un valor en las tertulias. Pablo iglesias ayer estuvo muy educado. Dicho lo cual, ¿a qué Pablo Iglesias te crees? ¿Al de hace unos meses o a este? Uno de los dos es mentira, y yo creo que la trola es el de ayer.

10. Pedro Sánchez leyó hasta sus propias medidas de los viernes electorales. Sencillamente increíble

En concluyendo, el debate de anoche lo ganó Casado a los puntos y lo perdió, a los puntos también, Pedro Sánchez. La suerte está echada. El domingo a votar. Visto lo visto, oído lo oído y analizando las encuestas, todo indica que Sánchez volverá a ser presidente reeditando el bloque de la moción de censura. Pero ojo al factor sorpresa. Yo al menos me equivoqué con Trump, con el Brexit, me equivoqué con Susana Díaz y el domingo… déjate.