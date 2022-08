Expósito: "El entramado de corrupción en Andalucía sirvió para comprar millones de votos con el fin de ganar"

Esto ya entra en los minutos de descuento. Lunes 22 de agosto quienes hayan tenido la suerte de poder disfrutar de vacaciones de verdad que aprovechen que la semana próxima empieza el lío. Y todo pinta que va a ser un lío importante.

Estaremos de acuerdo en que ha sido un verano muy raro. Con la oscura sombra de la recesión europea en ciernes, con la guerra en Ucrania sin que le hagamos apenas caso y las olas de calor, la sequía y los incendios forestales, la inflación y los precios de la energía. Tiempo habrá para detenernos y estudiar cada uno de los marrones que nos han estallado pero, evidentemente, el panorama, los mires por donde los mires, es desolador.

En clave política, el verano empezó con la sandez de la corbatita de Pedro Sánchez para ahorrar energía y con las condenas del Tribunal Supremo a Chaves y Griñán por los ERE.

La guinda del politiqueo patrio la puso su sanchidad con las críticas y las lecciones a los periodistas al referirse a una posible crisis de Gobierno te lo juro, Pedro Sánchez, dando consejos para no manipular y para decir la verdad. El mundo al revés. Dicho esto, a mi lo que me sigue flipando es el indulto que, fijo, se está cocinando a favor de José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

¿Te imaginas que un Gobierno del PP se hubiera planteado el indulto de Bárcenas, de Rato o de cualquiera de los condenados de la Gürtell porque lo pidiera su familia o lo apoyaran Aznar y Rajoy? ¿Te imaginas el follón mediático y político que se estaría organizando en las tertulias, las columnas o los telediarios?

En absoluto, personalmente, deseo la cárcel para Griñán o la humillación en la jubilación para Chaves. Pero me avergüenza el morro descarado del PSOE y del Gobierno para justificar lo injustificable. Moncloa es la central de INDULTOS SANCHEZ S.A. Eso sí, solo para los socios independentistas catalanes, para los socialistas condenados por corrupción y, ya de paso, los premios y la libertad para los asesinos de ETA.

La última la tal Lierni Armendaritz. Miembro del Comando Barcelona, asesina de Ernest Lluch, concejal del PP en Sant Adrià de Besòs José Luis Ruiz Casado, del guardia Urbano de Barcelona Miguel Gervilla y asesina también del concejal del PP en Viladecavalls Francisco Cano. Y aún tenemos que soportar las lecciones morales y de Derecho de los mamporreros y súbditas de Pedro Sánchez.

De vuelta a los ERE (no se me van de la cabeza) seamos sinceros aunque sea para no olvidarlos. Durante decenios, durante años y años, todo el entramado de corrupción en Andalucía sirvió para comprar millones de votos con el fin de ganar y mantenerse en el poder. Ni más, ni menos.

La excusa (pueril y ridícula) de la honorabilidad de Chaves y Griñán se va por el bote sifónico de cada váter de cada colegio electoral andaluz. El sermón de "no se han enriquecido" resulta absurdo cuando sumas los años que han ganado las elecciones a base de comprar voto tras voto con los ERE (en sus ciento y pico variantes), la FAFFE, el caso UGT, Invercaria, IDEA y todo ello sin devolver un puñetero duro.

Bajo el paraguas (por supuesto progresista y reformista) de no dar un palo al agua se excusan los prostíbulos (toma ya feminismo, ¡Ja!), se perdona el reparto millonario y obsceno de patronales y sindicatos, se indulta la sumisión de pueblos enteros antes de cada cita electoral y, eso sí, todo bajo el ripio de que Chaves, Griñán y, por cierto, María Jesús Montero o Susana Díaz no se llevaron un euro.

Porque esa es otra la consejera de Hacienda durante los últimos años del escandalazo de los ERE, quien no se enteró o miró hacia otro lado, era María Jesús Montero, hoy número 2 del PSOE. Y aún tenemos que leer y escuchar al gurú Santos Cerdán, a Zapatero (por favor, que alguien le diga que no haga más el ridículo) o a Felipe González defender a los líderes de aquella inmensa maquinaria de basura (política) y corrupción durante casi 40 años.

¡Ah! y mi posdata alguien debería decirle a Pedro Sánchez que las elecciones se pierden por cosas como estas. La gente vota indignada por la libertad de los asesinos de ETA de la mano de Otegui, la gente vota escandalizada por el uso y abuso del Falcon y del Super Puma.

La gente vota vomitando por los indultos a los socios golpistas y asqueada por los indultos a los corruptos. Se siente. La culpa no es de los periodistas. El problema es Su Persona, su ego infinito aunque nadie se atreva a decirselo.