Expósito: “Un día para salir corriendo de España”

Hoy en día es de esos para no echar gota. Un día perfecto para reflejar el nivel, la realidad de nuestra situación política y… como aquel álbum de Bimbo en nuestra infancia… el porqué de las cosas. ¿te acuerdas?



Mete en una cocktelera todos estos ingredientes y dime si no es para salir corriendo.



Aznar como protagonista del día partiéndose la cara con Rufián y con Pablo Iglesias… que no se han visto en otra; a vueltas con los aforamientos y menos lobos... La subida de impuestos; la ministra de justicia y sus amistades peligrosas o la ministra de defensa… que ahí sigue… y la tesis que volverá… y la Unión Europea que se va al garete con la broma de la euroorden y las cosas de Puigdemont y Torra...



Lo dicho… para decir aquello de… paren el mundo que yo me bajo.



La foto es Aznar en el congreso como invitado estelar a la comisión de investigación por la financiación del PP hace 15 o 20 años.

Se confirma el nivel actual de nuestra clase parlamentarias. Rufián, el de Esquerra, dando lecciones de dignidad y de categoría. Te lo juro. Rufián y Pablo Iglesias… poniéndose estupendos. Uno… que casi no es chulo… y el otro… que no tiene reparo en dar lecciones de ética, habiendo cabalgado contradicciones con Irán, sintiendo envidia del pueblo venezolano… y tras el casoplón de Galapagar. Sencillamente… impresionante.



Como era de prever, la comisión no ha dado para nada... Tan solo para que estos dos figuras salieran en el Telediario... O sea… lo que buscaban.



2.- A vueltas con los aforamientos… o menos lobos Caperucita. Se confirma el globo sonda. La huida hacia delante y la ocurrencia. Eso sí… todo muy digno…



3.- No sé si te has enterado pero te van a subir los impuestos. Por el IRPF; por el diésel o por sociedades.



4.- No te pierdas lo último que publica El Confidencial y firma Bea Parera sobre la ministra de justicia y sus amistades peligrosas. Que si Villarejo; que si el juez Garzón, que si un empresario que no quería ser extraditado a Guatemala… y pasta.- Muuucha pasta. Culebrón a la vista… y de los gordos.



Y puestos a hablar de ministras… Margarita Robles, la titular de Defensa, que está en boca de los expertos de la cosa… por la desautorización con las bombas a Arabia Saudí y por sus ausencias… como decía la copla… Manolete… si no sabes torear… pa qué te metes.



Y 5.- Puigdemont. Torra, los libros de texto… Valtonyc y Borrell… el ministro de Exteriores… que de asegurar que Cataluña es una nación y desear que los políticos presos estén en la cárcel ha vuelto al planeta España.



Y así está el patio de nuestra España. Una mezcla entre frenopático y asamblea del insti. Una mezcla entre una clase política de quinta… y el disparate del suicidio europeo gracias a los ultras de ambos lados.



¡Ah! Por cierto… por si se te había olvidado… te van a subir los impuestos.