Expósito: “Del peor resultado de la historia al peor resultado de la historia a todo poderoso”

Audio

Pedro Sánchez va a ser presidente del Gobierno de España los próximos cuatro años. Sinceramente, tengo la impresión de que ni él, en sus mejores sueños, pensaba en esta situación hace un año o menos. Pero ahí está. Por ingeniería política, porque se sabe como nadie la ley electoral a la vez que los electores no la conocemos, por lo que quieras. Pero ahí está el tío.

Sánchez puede ser presidente del Gobierno solo, en minoría, pactando con Ciudadanos cuando le venga en gana si Albert Rivera accede; formando un gobierno con Pablo Iglesias y algún apoyo más o montando un ejecutivo sanchezstein. Podrá hacer lo que le dé la gana. Nunca un presidente con el 29 por ciento de los votos había tenido tanto poder, gracias a la disgregación del resto. Por líderes:

Pedro Sánchez--o el druida que tiene al lado-- han sido muy inteligentes. Nunca fue elegido diputado directamente; del peor resultado de la historia al peor resultado de la historia. Le echan de una patada en salva sea la parte. Vuelve contra pronóstico y sin solución de continuidad, presidente del Gobierno con 123 escaños.

Pablo Casado se ha comido el gran marrón, con errores de campaña, seguro, pero con un hándicap insalvable. Y es que el PP acaba de salir de un congreso fratricida en el que ganó Casado por la unión de él mismo y María Dolores de Cospedal frente a Soraya Sáenz de Santamaría. Un congreso, antes de ayer, que el druida del PSOE supo ver y aprovechar.

Albert Rivera tiene la edad suficiente para esperar. Nadie dentro de casa le va a toser algo que no le va a ocurrir a Casado--. La gran incógnita es hasta donde negociará, si es que lo hace, con Pedro Sánchez. Si yo tuviera que hacer una apuesta, me la juego a que no. Que Rivera no pactará con Sánchez porque lo que quiere Rivera es ser el nuevo Aznar del centro derecha y coaligarse de cualquier manera con el PSOE. Sería su suicidio en el medio plazo.

Pablo Iglesias se pega el batacazo que disimulará entrando en el Gobierno. Otra cosa es que Sánchez se lo permita. Porque más allá de las apariencias, ni Sánchez soporta a Pablo Iglesias, ni Pablo Iglesias se fía de Pedro Sánchez. De nuevo apuesto a que entrará de un modo u otro en el Gobierno. Otro cantar es su futuro en Podemos. Me mojo. A medio plazo se pira y pone como sucesora a Irene Montero. El nombre “Unidas Podemos” ya lo tiene. Incluso ella misma lo vaticinó en aquel lapsus hace un par de meses.

Y Santiago Abascal, líder de Vox. De cero a 24 escaños. Más allá de las expectativas, que en verdad eran exageradas, cuando los de Vox digieran los resultados se darán cuenta del éxito. Supieron aprovechar el enorme cabreo a causa de la locura en Cataluña y a más a más, han sabido aprovechar la debilidad de un PP desalojado del poder con la moción de censura. Eso sí, todos ellos --la caída del PP, el aumento de Ciudadanos y la irrupción de Vox— ha sido miel sobre hojuelas para el propio Sánchez.

Esto en cuanto a los líderes. Por problemas concretos, atentos a la agenda sobre: el País Vasco. Con un PNV traidor y crecido. Se siente pero lo que le hizo el PNV a Rajoy fue una traición con nocturnidad y alevosía. Política pura, interés y egoísmo, lo que quieras, pero traición.

Y crecido porque con esos seis diputados va a sacar petróleo del Palacio de la Moncloa. De hecho, ya lo está sacando.

Segundo problemón, Cataluña. Herrera da por hecho los indultos cuando correspondan. Pero el tema de fondo es que Esquerra Republicana ha duplicado, que Puigdemont ha hecho el ridículo y que Sánchez está dispuesto como dijo en campaña a profundizar en el autogobierno. Junta esos tres elementos y concluiremos que el procès avanza. Y un par de pinceladas más, dentro de las mil desde las que se pueden analizar unas elecciones.

Se confirma que en España se puede copiar, mentir, plagiar y hasta timar, siempre y cuando no te pillen en directo o con las manos en la masa. El escandalazo de la tesis ‘cum laude’ se perdona. Lo que en cualquier país del mundo hubiera sido la muerte civil, nada más y nada menos, que de un presidente del Gobierno, aquí, ni mu. Casi, casi, la chapuza ‘cum laude’ ha jugado a favor del propio Sánchez.

Y por último, los números. En 2016 el PSOE obtuvo cinco millones y medio de votos. Hoy, un millón 200 mil más. En 2016, el PP obtuvo casi 8 millones de votos. Hoy el PP ha logrado casi la mitad. Así se explica casi todo.