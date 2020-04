Expósito: "El luto para Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, pero para el Gobierno no. Curioso"

Vídeo

Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ en COPE, analiza en su videoblog de este martes dos cuestiones relacionadas con el coronavirus: por un lado, la falta de solidaridad en algunas comunidades de vecinos respecto a esos inquilinos que se exponen al virus por su profesión y, por el otro, la falta de luto en los edificios oficiales dependientes del Gobierno de España.

El comunicador empieza así: “La verdad es que se confirma que somos de lo mejor y de lo peor. Junto a los aplausos, junto a la admiración infinita a médicos, fuerzas de seguridad, cajeros, reponedores, conductores, transportistas, camioneros... Resulta que aparecen sendos carteles, uno en Alcázar de San Juan contra un médico y otro en Cartagena contra una trabajadora de un supermercado, en el que se les insta a cambiarse de casa porque son personal de riesgo”.

Expósito espera que se trate de posturas minoritarias en la sociedad: “Quiero pensar que tanto en un caso como en el otro es un vecino, un pirado, un descerebrado… Seguro que va al supermercado a comprar, seguro -ojalá no- que le tocará ir al médico… ¡Qué vergüenza! Quiero pensar que son excepciones, seguro. Pero las excepciones hay que denunciarlas. Esa cajera de Cartagena y ese médico de Alcázar de San Juan a los que quieren echar de su vivienda”.

Ángel Expósito valora el luto en edificios oficiales de Madrid

Por otro lado, el periodista se sorprende por el desigual luto que muestran las banderas en la capital según si ondean en edificios de la Administración Central, en manos del PSOE y Unidas Podemos, o de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, gobernadas por el PP. “Llama la atención cómo las banderas de España que dependen del Ayuntamiento, la plaza de Cibeles y compañía, están a media asta. Y las banderas de España que dependen de edificios oficiales del gobierno central no lo están. Curioso, ¿eh? El luto para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, y para el Gobierno de España no. No deja de ser curioso, por no decir otra cosa”, concluye.