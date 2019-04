Expósito: "Se confirma que muchas cosas en este país son un despiporre"

Ánimo. Ya queda menos de un mes para las elecciones generales y valencianas, que se nos olvida y, eso sí, quedan casi dos meses para más elecciones municipales, europeas y autonómicas excepto en Cataluña, Galicia, País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana.

También en esto se confirma que muchas cosas en este país son un despiporre. Todo por diferenciarse, menudos somos, no vaya a ser que el de al lado de crea igual que yo. ¿Pero esto qué es? Digamos que la campaña electoral avanza con cinco ejes:

1.- El PSOE que sigue vendiendo humo y, por supuesto, prometiendo gastarse tu dinero y el mío, viernes electoral, que no social, a viernes electoral. El mundo pública hoy un enfoque muy interesante a este respecto. La medida estrella de los viernes electorales del Gobierno ha hecho agua nada más zarpar. El servicio público de empleo estatal ha tenido que paralizar miles de solicitudes del nuevo subsidio de 430 euros para mayores de 52 años por las “lagunas” del decreto-ley, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 8 de marzo.

Las oficinas de empleo están teniendo muchos problemas a la hora de resolver la casuística del subsidio por la redacción “apresurada” del decreto y han enviado cientos de dudas a las direcciones provinciales del sepe. Por eso, la dirección nacional de este organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo, ha tenido que emitir una instrucción en la que comunica la paralización de casi todas las solicitudes y así todo.

2 - El otro frente del PSOE también tiene tela. Cataluña y las cosas de Iceta. La semana pasada, el líder de los socialistas catalanes dijo que en 10 años y que si los independentistas son el 65 por ciento habrá que plantearse la independencia. Bien pues ayer sembró más dudas aún.

O sea que no puede contenerse de decir lo que piensa. Luego aquello que dijo era la verdad de lo que pensaba. Luego vino Ábalos para decir que fue inapropiado decir eso en periodo electoral. ¿A quién te crees? ¿Al que no se contiene o al que se contiene, aunque lo piense, como ayer Pedro Sánchez?

3.- Dicen las encuestas que el PP recupera intención de voto, frente a cierto frenazo de Vox y hasta cierto retroceso de Ciudadanos. Sea como fuere el problema para el centro derecha sigue siendo la suma.

4.- Hablando de sumas. Inenarrable el espectáculo de la izquierda en Madrid, Por ejemplo. Resulta que el PSOE entregó la alcaldía a Manuela Carmena. Ahora, cuatro años después, Carmena se une a Iñigo Errejón, que rompe con Podemos y se presentan los cuatro que le quedan a Pablo Iglesias; los de Errejón más los de Izquierda Unida. Que yo recuerde nunca un partido se destruye en tres partes en tan sólo una legislatura. Otro récord Pablo.

En este intento de sobresalir, los del macho alfa insisten con alguna ayuda mediática la mar de curiosa, por cierto, en las conspiraciones, los medios, la banca y los ricos. Lo que dicho todo esto desde el casoplón de Galapagar no me digas que no tiene su gracia.

5.- Nos queda Vox. En una campaña, a su vez, con tres ejes. A medida que avanza el pulso y se repiten las provocaciones desde el independentismo catalán más sube Vox. Las imágenes de violencia de este fin de semana en Barcelona les han garantizado un buen puñado de votos. Segundo. Su discurso es muy arriesgado. En muchos aspectos extremo. Por eso cuanto más salgan más riesgo corren de cometer errores.

Y por último ponte en el lugar de Santiago Abascal. El líder de Vox. Protagonista de la campaña, algunas encuestas le dan ya muy pie encima de podemos en número de escaños y todo ello sin dar una entrevista a un solo medio tradicional. Por un lago saben moverse en las redes sociales y, por el otro, le están haciendo la campaña gratis. Sea como fuere hay partido. lo de Andalucía fue una absoluta sorpresa y mira y por otro lado se confirma que las elecciones no se ganan, sino que se pierden. Ya sea por corruptelas, metiendo la pata con el futuro de Cataluña o como en el caso de Pablo Iglesias, porque ya no le aguanta nadie.