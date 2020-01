Expósito, sobre Pablo Iglesias e Irene Montero: "Churri, en un año nos quitamos la hipoteca"

Vídeo

Este miércoles, Ángel Expósito ha analizado la situación política actual desembocada tras el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Con ello, Pablo Iglesias pasará a ser el nuevo vicepresidente, contando con un sueldo tan alto como el de su pareja, Irene Montero. Esto ha hecho que Expósito se imaginara a las esposas de Aznar y Rajoy como ministras.

"Se lo he formulado esta mañana a Pablo Casado, el líder del Partido Popular, cuando ha estado aquí con Herrera en COPE. ¿Qué hubiera pasado si José María Aznar. Presidente del Gobierno, nombra ministra de no sé qué a Ana Botella?, ¿Y si Mariano Rajoy nombra ministra, de otra cosa, a Elvira Fernández Balboa?, ¿Qué estarían diciendo los medios, -por supuesto, la oposición-, y no te digo si Pablo Iglesias?", se cuestionaba el periodista.

Pero el locutor no se quedaba ahí, y comenta el lugar que ocupará la pareja de Iglesias en este nuevo Gobierno: "Bueno, pues resulta que el vicepresidente de 'lo social', o como se diga, tiene como ministra, dentro de sus 'ministerios', a su pareja, a su mujer, a Irene Montero, la madre de sus hijos".

Tras ello, Expósito compartía los comentarios que tuvo con el dirigente del Partido Popular: "Claro, decía Pablo Casado que, en la inmensa mayoría de grandes empresas, las normas éticas impiden que, en un Consejo de Administración, esté el Presidente, el CEO y que, a la vez, esté su esposa, o que esté la Presidenta o la CEO y, en el Consejo, esté su esposo. Bueno, pues resulta que, en el Consejo, no de Administración, sino de Ministros, se puede, sí, se puede".

Y, para finalizar, el comunicador dice: "Hay por ahí un meme circulando que dice algo así como: 'Churri, qué contentos estamos, en un año nos quitamos la hipoteca'. Bueno, pues todo pinta que, con este Consejo de Ministros ¿Legal? Seguro. Pero ¿Y ético?"