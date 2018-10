Expósito: "Aznar: Pluralidad y lealtad en la Transición"

Ángel Expósito en el estudio de la Cadena COPE

Iniciamos semana, la del Pilar. El próximo viernes 12 de octubre. Un día para sentirnos orgullosos por tantas cosas. Un día en cuyo significado repararemos lo justo, ya lo verás, porque seguiremos con nuestras cosas: que si elecciones andaluzas en diciembre, que si se lo gastaban en juergas con prostitutas. Te Lo contaba hace una hora más o menos. Susana Díaz ha firmado el decreto de convocatoria de elecciones. No puede sacar adelante un nuevo proyecto de presupuestos, no tiene el apoyo de ciudadanos y mucho menos del resto de grupos….

Antes me quedo con tres claves que tienen mucho que ver entre sí. La reunión de VOX este fin de semana en Madrid. Aznar, que ha estado aquí con Herrera y Pedro Sánchez que sigue sin decir ni mu, al menos a los periodistas, no sea que vayamos a preguntar.

El capítulo VOX. Evidentemente que se trata de un movimiento de derechas. Muy a la derecha. Más a la derecha del PP. Pero, ¿qué pasa, que no tienen derecho? Aquí aguantamos a Batasuna o como se llamen, pagamos el sueldazo a Rufián, a los parlamentarios catalanes que no dan ni chapa, le pagamos las vacaciones a Puigdemont... ¿y casi se pide la ilegalización de VOX?

Aquí aguantamos a Monedero, a Errejón o 'Pabloiglesias'... Cobrando de Irán y Venezuela, ¿y ponemos a caldo a Santiago Abascal, perseguido por ETA?

Personalmente creo que muchos de sus postulados son imposibles, pero cuando cuestionan el estado autonómico. con toda su constitucionalidad... Haz el experimento..

Pregunta en tu entorno... ¿se nos fue la pinza con el desarrollo de las CC.AA.?

Pues eso. Lo que ha fallado hasta llegar al procés de marras ha sido la lealtad. La deslealtad que fue clave en la transición.

Y aquí me viene papel pelo José María Aznar. Esta mañana ha estado aquí en herrera en cope.

Esa es la clave, la pluralidad y la lealtad como claves del éxito histórico de la Transición democrática española. Y en sentido contrario, la deslealtad, como gran pecado de estos últimos 40 años.

Estamos tan enfrentados, somos tan categóricos, nos hemos vuelto tan poco tolerantes, que no nos damos cuenta de que Aznar y Felipe González, en lo fundamental, están más cerca de lo que parece.

Y en este sentido, me viene de perlas sacar a colación a Pedro Sánchez. En la última semana le hemos visto en Los Ángeles, en el South Summit de emprendedores, en una foto en Lanzarote, en una carrera reivindicativa de obstáculos en Alcobendas y en hoy mismo en el funeral de Montserrat Caballé en Barcelona.

Denominador común de todas esas apariciones del presidente del gobierno: que en ninguna de ellas los periodistas hemos podido preguntar. Y anda que no hay temas.

Por ejemplo, las últimas chapuzas que hemos conocido sobre su indescriptible tesis cum laude. Desde los errores en la citas hasta el último plagio, eso sí, disimulado. Más preguntas, por ejemplo, si ya sé ha abierto la inspección de Hacienda al ministro Pedro Duque. O qué le parece que su ministra de Justicia viera a sus colegas con niñas, menores, colombianas y no dijera nada. Eso sí que es feminista y progresista.

O Cataluña. Llámame inquisidor o que formulo fake new, pero quiero saber si es verdad cómo viven los políticos presos en las cárceles catalanas. O si sigue hablando con Torra

Yo entiendo que por estrategia de marketing se intente esconder al líder. Comprendo que hay cosas inexplicables, por escandalosas y hasta ridículas, pero esconderle tanto... Que le veamos en chándal, en el avión, en el helicóptero o echando un mitin, y que no le podamos preguntar al Presidente del Gobierno me parece patético. Es no dar la cara.

Callarse. Tras su jefe de gabinete, sus socios tipo 'Pabloiglesias' o sus ministros y ministras, que tampoco están para tirar cohetes. Eso es es-con-der-se".