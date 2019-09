Cinco años del misterioso asesinato de los 43 estudiantes en el pueblo mexicano de Iguala

Estamos tan embutidos en lo nuestro, en la falta de gobierno...en las nuevas elecciones, en sacar a Franco del Valle de los Caídos, en la oportunidad política de hacerlo.....que dejamos en segundo plano historias que no pueden ser olvidadas. Me estoy refiriendo a lo que ocurrió hace cinco años en el municipio mexicano de Iguala. Estos días se cumple un lustro de la desaparición de 43 estudiantes que fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos...Estos bestias los mataron y después incineraron sus restos en un vertedero de basura del municipio vecino de Cocula, en el estado de Guerrero.

Han pasado cinco años de aquel terrible acontecimiento y poco o nada se sabe de lo que pasó, por qué ocurrió y dónde están los 43 estudiantes. Porque sus familiares se resisten a que queden en el olvido. Resolver el caso fue una de las prioridades que se impuso el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador nada más llegar al poder. Hace unos días, el fiscal especial Omar Gómez Trejo, decía que la investigación que se hizo durante el mandato de Peña Nieto está llena de irregularidades,hay muchos detalles por aclarar...

Los padres de estos chavales, como te decía, no se resignan a no encontrar a su hijos. Han pasado cinco años, pero su historia resuena como si hubiera ocurrido ayer mismo. Seguimos escuchando su grito desesperado: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. No me resisto a que vuelvas a escuchar dos momentos de la entrevista que hice al poco de ocurrir aquella tragedia al padre de uno de esos 43 estudiantes. El padre se llama Mario César. Su hijo, César Manuel...

Comprar un terreno para cuidar animales....esa era su ambición...Tengo que reconocer que es una de las entrevistas que más me ha costado hacer. Soy padre y me pongo en su piel. Aunque la investigación no avance, aunque no se sepa nada...dar por perdido a tu hijo tiene que ser durísimo....

El gobierno de López Obrador ha reabierto el caso y ha creado una comisión especial para investigarlo....dando así nuevas esperanzas a los familiares de los desaparecidos, intentando encontrar la verdad y hacer justicia con esos 43 estudiantes de AYOTZINAPA. Como dice el fiscal Gómez Trejo, la historia hay que contarla cuantas veces haga falta...

Según datos oficiales, en México hay alrededor de 40.000 desaparecidos...aunque la tragedia de AYOTZINAPA, aún sin resolver, representa una gran deuda con la verdad, la justicia y sobre todo con las familias de esos 43 estudiantes. Se encontraron a pocos días del suceso varias fosas clandestinas repletas de cadáveres...pero no correspondían a los de estos jóvenes. Fueron detenidas 142 personas. A día de hoy 77 han quedado en libertad.

