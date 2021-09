Ángel Expósito da voz a los afectados por el volcán de La Palma: "Ojalá no les olvidemos"

Audio

Se cumple una semana de la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma. Un espectáculo terrible, ruinoso, con unos protagonistas a los que no debemos olvidar. Durante unos minutos voy a pasar olímpicamente de Puigdemont, de Sánchez, de Calviño y hasta de Irene Montero. Los protagonistas de la semana son los ciudadanos de La Palma arruinados por la lava del volcán.



Escucha a Carlos. Me impresionó la pena de Ángeles, la maestra. La lava arrasó el cole "Los Campitos". Como Alberto, el cura, párroco de la ermita de Todoque. Y toca ayudarles, claro. El general nos contó cómo adaptaron El Fuerte. Entre la ruina, Luis nos lanzó un deseo fundamental. Y Valeria, un anuncio. Ruina, deseos, fuerza y 15 minutos para recoger y resumir tu vida. Y no nos olvidamos de los pescadores. Como José Trujillo de Tazacorte.



Ni de la Ciencia, ante una oportunidad y una experiencia únicas. Raúl Pérez es geólogo.Y termino con el Rey. Ayer, en La Palma. Pues ¡Ojalá! No les olvidemos.



¡AH! Y MI POSDATA. Una de las meteduras de para más inconcebibles que se recuerdan. Reyes Maroto, ministra. Sin comentarios.

La mayor explosividad del volcán y una nueva boca fuerza más evacuaciones en La Palma

El volcán de la isla de La Palma presenta una nueva boca eruptiva y una mayor explosividad, lo que ha obligado este viernes a evacuar a los vecinos que aún permanecían en tres de las zonas más amenazadas.



Y es que la explosividad de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que comenzó el domingo pasado, se ha intensificado y se percibe en la mayor parte de La Palma, a lo que se suma un aumento de la expulsión de material piroclástico.



Además, el volumen de emisión de cenizas se ha intensificado, hasta el punto de que las compañías aéreas que operan conexiones con La Palma desde otras islas del archipiélago de las Canarias (Binter Canarias y Canaryfly) han tenido que suspender sus vuelos temporalmente.